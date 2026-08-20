Francuska i Srbija će u nedelju u Orleanu odigrati drugi prijateljski meč. U nastavku slede kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a Srbija će 28. avgusta dočekati Island, da bi tri dana kasnije gostovala Italiji.
Košarka
PRIJATELJSKI MEČ, ALI SAMO NA PAPIRU! SA JEDNE STRANE JOKIĆ, A SA DRUGE VEMBANJAMA! Ovaj snimak morate da pogledate, ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice!
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Košarkaši Srbije pobedili su večeras u Beogradskoj areni selekciju Francuske sa 90:87 (22:19, 24:26, 26:17, 18:25), u prijateljskoj utakmici.
Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 20 poena, uz devet skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte, srpski centar Nikola Milutinov postigao je 15 poena, uz pet skokova, Aleksa Avramović je upisao 13 poena i pet asistencija, a Ognjen Dobrić je dodao poen manje.
Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice:
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