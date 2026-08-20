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Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u prijateljskom meču odigranom u Beogradskoj areni, a nakon utakmice pred medije su izašli francuski selektor Frederik Fotu i kapiten Viktor Vembanjama.

Iako rezultat nije imao takmičarski značaj, duel Srbije i Francuske doneo je kvalitetnu i borbenu košarku, a „orlovi“ su na kraju uspeli da upišu pobedu pred domaćom publikom.

Francuzi su, očekivano, bili nezadovoljni zbog poraza, a prvi se novinarima obratio Vembanjama.

„Prvi utisci... Još uvek pokušavamo da pronađemo način da se uigramo. Imali smo mnogo uspona i padova, ali smo se borili do kraja“, rekao je Vembanjama.

Jedno od pitanja odnosilo se na intenzitet utakmice, s obzirom na to da je u pojedinim trenucima bilo dosta kontakta i naboja na parketu.

Vembanjama, međutim, nije imao utisak da je duel bio previše grub.

„Nisam to osetio. Osetio sam poštovanje sa obe strane. Ne mislim da je bilo grubo. Mislim da mi jedan faul nije dosuđen. Dobio sam ozbiljan udarac, ali osim toga nisam osetio da je bilo previše grubo“, istakao je francuski centar.

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potom je pred novinare izašao i selektor Francuske Frederik Fotu, koji je govorio o pripremi utakmice.

„Uvek je teško, bez obzira na to što je prijateljska utakmica. Imali smo samo tri dana da se pripremimo i to nije lako. Moramo da napredujemo do sledećeg susreta“, rekao je Fotu.

Francuski selektor imao je samo reči hvale za svog kolegu na klupi Srbije, Dušana Alimpijevića.

„Dušan je sjajan trener i zadovoljstvo je igrati protiv njega. Drugačije je u Evrokupu, gde radi odličan posao u klubu, tako da je privilegija igrati protiv njega“, poručio je Fotu.

Na kraju se osvrnuo i na probleme sa kojima se reprezentativci suočavaju kada se posle duge klupske sezone priključe nacionalnom timu.

„Isto je za sve. Nije lako igračima, sezona je preduga i odigra se veliki broj utakmica. Ipak, oni vole da dođu i igraju za reprezentaciju. Svaki put je potrebno prilagođavanje, od terena do različitih uslova. Moramo da pronađemo rešenje koje će biti prihvatljivo za sve“, zaključio je Fotu.