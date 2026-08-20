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Košarkaši Srbije pobedili su večeras u Beogradskoj areni selekciju Francuske sa 90:87 (22:19, 24:26, 26:17, 18:25), u prijateljskoj utakmici.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 20 poena, uz devet skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte, srpski centar Nikola Milutinov postigao je 15 poena, uz pet skokova, Aleksa Avramović je upisao 13 poena i pet asistencija, a Ognjen Dobrić je dodao poen manje.

Nakon meča utiske je sumirao selektor Srbije Dušan Alimpijević:

- Moram da čestitam Savezu na ove dve utakmice sa Francuskom. Mislim da veći sportski spektakl nismo mogli da dobijemo, dve odlične reprezentacije sa dve vodeće NBA zvezde. U Beogradu. Srbija je imala priliku da vidi dva najveća superstara NBA lige. Odličan potez Saveza - rekao je Alimpijević i potom dodao:

- Prezadovoljan sam utakmicom. Ne uopšte rezultatom, već zbog toga što smo videli minuse na kojima treba da radimo. Tome nam je poslužila ova utakmica, da se spremimo za Island. Francuzi su po meni, uz Tursku, verovatno najpotentnija selekcija u Evropi. Imali smo malo vremena da se spremimo i mislim da smo dobro izgledali na terenu. Iz prozora u prozor menjamo sastave, a to se sve manje primećuje.

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potom se Alimpijević osvrnuo na igru Nikole Jokića.

- Treneri moraju da se adaptiraju na situacije, zato malo manje igram sa bekovima, imam manje "bol-hendlera" nego što sam navikao, ali gde ćete boljeg pleja od Nikole Jokića?

Zadovoljan je Alimpijević činjenicom da je Viktor Vembanjama postigao "samo" deset poena.

- Apsolutno. Zaustavili smo Viktora, postigao je samo 10 poena. Pokazali smo dobro trčanje iz odbrane, agresivnost bekova kroz blokade, sve sam to tražio. Bilo je dosta grešaka koje su sastavni deo košarke, ali to nam je vrlo dragoceno. Bilo bi loše da se ovo desi protiv Islanda.

U više navrate su na parketu u isto vreme bili Nikola Jokić i Nikola Milutinov.

- Preptostavili smo da će igrati sa dva visoka igrača. Znali smo da će igrati dobar deo utakmice sa dve petice. Četvorka je večeras čuvala Viktora, to rade i u NBA ligi, jer se ona svojim dimenzijama kreće kao četvorka. Na poslednjeme treningu pred meč smo spremili da Jokić i Milutinov budu zajedno u petorci, to nije nešto što spremamo za Island, ali se sada pokazalo odlično - objasnio je selektor Orlova.