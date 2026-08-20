Slušaj vest

Košarkaška reprezentacije Srbije pobedila je Francusku rezultatom 90:87 u prijateljskoj utakmici u Areni.

Posle meča novinarima se obratio NBA superstar Viktor Vembanjama:

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

“Malo se osećam zarđalo. Još uvek pronalazimo način da se uigramo. Imali smo mnogo uspona i padova, borili smo se do kraja”.

Činilo se da je bilo jakog žara u pojedinim trenucima.

“Nisam to osetio. Osetio sam poštovanje sa obe strane. Ne mislim da je bilo grubo. Mislim da mi jedan faul nije bio sviran. Dobio sam ozbilajn udarac, ali osim toga– nije bilo pregrubo, barem nisam osetio.”

Selektor Federika Fotu je istakao da želi bolju Francusku u revanšu, koji je na programu u nedelju od 18 časova.

“Uvek je teško, bez obzira na to što je prijateljska. Imali smo samo tri dana da pripremimo ovu utakmicu i to je teško. Moramo da se unapredimo do sledećeg susreta”.

Imao je samo reči hvale za Dušana Alimpijevića.

“Dušan je sjajan trener i zadovoljstvo je igrati protiv njega. Drugačije je u Evrokupu, radi dobar posao u klubu i privilegija je igrati protiv njega”.

BONUS VIDEO: