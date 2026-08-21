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Nikola Jokić i Svetislav Pešić sreli su se potpuno neočekivano u hodnicima Arene, nedugo nakon pobede Srbije nad Francuskom rezultatom 90:87.

Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nije tajna da bivši selektor i sadašnji kapiten gaje izuzetno međusobno poštovanje i da su vrhunsku saradnju krunisali bronzanom medaljom na Olimpijskim igrama u Parizu. Ipak, malo ko je očekivao da će videti Pešića u hodnicima dvorane odmah posle trijumfa - a najmanje sam Jokić. Srpski centar je već bio u mislima van terena kada je ugledao poznato lice.

"Ooo, čestitam, kapiten", rekao je Pešić na početku srdačnog razgovora.

U jednom trenutku sa leđa im je prišao i Marko Gudurić, koji je uz osmeh dobacio: "Nije to penzija".

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Jokić posle meča: "Dobro je, ali osećam se zarđalo"

Nakon susreta, srpski as se osvrnuo na samu utakmicu i izneo utiske o rivalu.

"Dobra provera za nas. Fali im par igrača iz Evrolige. Atletski su spremni, atipična ekipa, pogotovo sa Viktorom i Rudijem. Brzi su, opasni su... Kontrolisali smo utakmicu sve vreme, a pad smo imali tek u poslednjih 10 minuta. Ali, sve u svemu - dobra provera", poručio je Jokić.

Nasmejao se potom i potvrdio izjavu Viktora Vembanjame da se i sam oseća "zarđalo":

"Mislim da se uvek osećam zarđalo. Sigurno da treba malo vremena i da je igračka kondicija drugačija od bilo kog drugog rada. Svima će nam trebati vremena da uđemo u ritam. Zato i postoje pripremne utakmice i treninzi, pa se nadam da ćemo se spremiti za Island i Italiju, što nam je i cilj."

Govoreći o pristupu duelima, citirao je "dobrog prijatelja":

"Svaka utakmica je važna. Nema prijateljskih utakmica, ima samo pripremnih. Gradimo navike koje su bitne i nadam se da ćemo u sledećem meču smanjiti broj grešaka."

"Vembanjama ima potencijal da bude najbolji ikada"

Za kraj, Jokić se biranim rečima osvrnuo i na mladog francuskog asa Viktora Vembanjamu.

"On je specijalan protivnik jer je unikatan i kao igrač i kao osoba. Svaku utakmicu igram isto i smatram ga rivalom. Do njega je kako će se uklopiti, kako će raditi i tretirati svoje telo. Ima potencijal da bude najbolji ikada", zaključio je Jokić.

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