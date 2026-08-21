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Trofejni italijanski trener Serđo Skariolo u narednoj sezoni neće raditi kao šef stručnog štaba. Nakon odlaska iz Real Madrida, on je prihvatio funkciju specijalnog savetnika za košarkašku strategiju u ambicioznom projektu Rome.

Iako je završnica njegovog mandata u Madridu bila neuspešna, obeležena porazom od Olimpijakosa u finalu Evrolige i eliminacijom od Tenerifa u plej-ofu ACB lige, Skariolo je imao ponude da ostane u samom vrhu evropske košarke. Ipak, prelomio je da se vrati u domovinu.

1/6 Vidi galeriju Serđo Skariolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

U sklopu novog angažmana sarađivaće sa Lukom Dončićem i Donijem Nelsonom, što je na društvenim mrežama potvrdio njegov agent Miško Ražnatović.

Italijanski stručnjak je istakao da se neće mešati u rad prvog tima, ali da sa velikim entuzijazmom ulazi u ovaj poduhvat:

"Presrećan sam što mogu da doprinesem projektu koji se ne fokusira samo na tim, već i na razvoj šire košarkaške kulture. Moja uloga biće da prenesem svoje iskustvo i znanje u Romu, učestvujući u razgovorima o razvoju trenera, radu sa mladim igračima i izgradnji održivog modela na duže staze."

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