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Nakon što je predvodio Srbiju do pobede nad Francuskom u prijateljskom meču u Beogradu, Nikolu Jokića je pri izlasku sa terena sačekalo neočekivano pitanje o trejdu dosadašnjeg saigrača.

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pejton Votson napustio je Denver Nagetse i prešao u Klivlend Kavalirse, a Jokić je sve kratko prokomentarisao.

"On je jako dobar momak, ima dobru energiju, dobar je za svlačionicu. Faliće nam sigurno. Ne mogu da budem nesrećan zbog njega, mislim da je sjajan tip", poručio je Jokić.

Na pitanje šta očekuje od predstojeće NBA sezone, kratko je odgovorio:

"Čekaj prvo ovo da odigramo, biće dobro."

00:27 Nikola Jokić posle pobede protiv Francuske Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Zašto se Denver lako odrekao važnog igrača?

Šampioni iz 2023. godine odrekli su se Votsona kako bi izbegli rizik da narednog leta ode kao slobodan agent. Ovaj standardni prvotimac trebalo je da potpiše novi četvorogodišnji ugovor vredan 88 miliona dolara, ali do realizacije nije došlo jer su Nagetsi već preopteretili klupski budžet.

Votson je prošle sezone na 54 utakmice prosečno beležio 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistenciju, uz odličnih 41,1% šuta za tri poena. Učinak koji je nesumnjivo vredan 22 miliona dolara godišnje, međutim, u NBA ligi matematika često odnosi prevagu nad terenskim zaslugama.

1/4 Vidi galeriju Nova zvezda Denvera - Pejton Votson Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Uprava Denvera je odavno prešla takozvanu "crvenu liniju". Da su izjednačili ponudu za Votsona, porez na luksuz bi im sa 68 miliona skočio na čak 220 miliona dolara.

U ovoj razmeni Nagetsi su dobili pika prve runde za 2031. godinu, pika druge runde za 2032, kao i Džulijana Risa koji je odmah dobio otkaz. Kada se sve sabere, klupski profit u ovom momentu praktično ne postoji.

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