Slušaj vest

Izbegavao je najbolji košarkaš na svetu razgovore sa novinarima čak i na velikim takmičenjima, međutim, otkako je proglašen za kapitena reprezentacije, redovan je pred predstavnicima medija.

Iako ga je čekala konferencija za medije, nakon pobede protiv Francuske u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu, Nikola Jokić je pristao da se zadrži u "miks zoni", ali je tamo ambijent bio nepodnošljiv za njega, a način na koji je ipak napustio taj prostor ovaj put može da bude opravdan.

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uslovi nisu bili idealni jer je interesovanje novinara bilo zaista veliko, a prostor namenjen za zadržavanje košarkaša nedovoljno veliki za sve, pa se stvorila ogromna gužva.

Jokić je sjajnom partijom vodio Srbiju do pobede sa 20 poena, 9 skokova i 8 asistencija, ali je nakon meča na njegovom licu bila primetna nervoza, što je u ovakvoj situaciji i razumljivo.

Trebalo je da odgovara na pitanja novinara zajedno sa Nikolom Milutinovim, a u jednom trenutku je došlo do zabune. Izgledalo je kao da je Somborac želeo da pusti saigrača da odgovori na prvo pitanje, ali košarkaš Olimpijakosa nije čuo šta je postavljeno.

Jokić je potom krenuo da odgovori, ali u istom trenutku je Milutinov tražio da se pitanje ponovi. Sve to je bilo previše za centra Denvera koji je izgovorio "ne mogu..." i potom otišao ka svlačionici.

Pogledajte kako je izgledala ova situacija:

Otišao na konferenciju

Ubrzo se Nikola Jokić pojavio pred novinarima, ali na konferenciji za medije, zajedno sa selektorom Dušanom Alimpijevićem.

"Dobra provera za nas. Fali im par igrača iz Evrolige. Atletski su spremni, atipični pogotovo sa Viktorom i Rudijem. Brzi su, opasni su, kontrolisali smo utkamicu sve vreme, pad smo imali u poslednjih 10 minuta. Ali, dobra provera", rekao je Jokić.

Nasmejale su ga reči Viktora Vembanjame koji je rekao da se oseća "zarđalo".

"Mislim da se uvek zarđalo osećam, sigurno da treba malo vremena i da koliko god da radiš kondiciju, igračka je drugačija. Svima će nam trebati da uđemo u ritam. zato postoje pripremne utakmice i trening i nadam se da ćemo se pripremiti za Island i Italiju, što je i cilj".

Poručio je da je i susret sa Francuzima bio važan, baš kao što će biti onaj koji će dve reprezentacije odigrati u Orleanu.

"Svaka utakmica... Nema prijateljskih, ima pripremnih utakmica. Gradimo neke navike koje su bitne i nadam se da ćemo da u sledećem meču smanjiti grešku".

Upitan je i za mišljenje o Vembanjami.

"On je specijalan protivnik jer je unikatan i kao igrač i kao osoba. Svaku utakmicu igram isto, smatram ga rivalom. Do njega je kako će se uklopiti i raditi, kako će tretirati telo. Ima potencijal da bude najbolji ikad", poručio je Nikola Jokić.

Bonus video: