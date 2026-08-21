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Srbija je pobedila Francusku u prvoj pripremnoj utakmici protiv ove reprezentacije, odnosno pred drugu koja će biti odigrana u Orleanu.

Nakon druge pripremne utakmice protiv Francuske Srbiju očekuju mečevi protiv Islanda u Beogradu i Italije u gostima u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prvi meč protiv Francuza je bio odličan, selektor Dušan Alimpijević može da bude zadovoljan, a u moru kvalitetnih duela, poteza i akcija, istakao se jedan potez.

Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Glavnu ulogu nisu imali ni Nikola Jokić, ni Viktor Vembanjama, već Nikola Đurišić.

Najmlađi reprezentativac iz aktuelnog sastava je za 13 minuta u igri pokazao šta može, ali i da pred sobom ima prostora za napredak i da bi, ukoliko to iskoristi, trebalo da bude igrač koji će u budućnosti biti jedan od nosioca nacionalnog tima.

Protiv Francuske je imao šest poena, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu, ali i jednu blokadu i to kakvu.

U prvom poluvremenu je pojurio Ajajija i ne samo da ga je stigao, već je uspeo da spreči njegov koš i to na prilično brutalan način.

Poleteo je Đurišić visoko, praktično paralelno sa protivnikom koji je naivno mislio da će da mu prođe polaganje. Košarkaš Crvene zvezde je, u stilu Ivana Miljkovića, "smečovao" loptu i tako izazvao burne reakcije publike.

Pa, čak su i saigrači ostali u neverici, o čemu govori komentar Nikole Jovića na snimak blokade.

"Strašno", kratko i jasno je poručio Jović.

Pogledajte blokadu Nikole Đurišića:

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Bonus video:

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Nikola Jokić Izvor: MONDO