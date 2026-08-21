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Da li bi Nikola Jokić i Luka Dončić mogli da zaigraju u istom timu? Poznati američki insajder Entoni Irvin izneo je u podkastu "Lakers Lounge Mailbag" teoriju prema kojoj bi srpski centar do 2028. godine mogao da pojača redove Los Anđeles Lejkersa.

Zašto se pominje rastanak sa Denverom?

Glavni povod za sumnju u dugoročnu budućnost Somborca u Koloradu Irvin vidi u trejdu Pejtona Votsona u Klivlend.

"Ništa ne obeshrabri superzvezdu kao ovo. Radio je toliko da dođe do ovog nivoa, da bi ga zaposlio vlasnik franšize kom je toliko bitan novac kao Stenu Krenkeu. Kad bih ga ja savetovao, rekao bih mu da polako razmišlja o rastanku sa Nagetsima. Mislim da polako dolazi vreme u kom će oni gledati ka rekonstrukciji, što je šansa da Jokić ode", navodi Amerikanac.

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1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Veza sa Dončićem i 2028. godina

Kao primamljiva destinacija za 31-godišnjeg asa izdvaja se Los Anđeles, pre svega zbog bliskog prijateljstva sa Lukom Dončićem. Mogućnost njihovog zajedničkog pik-en-rola okarakterisana je kao unikatna, a 2028. godina se označava kao period kada bi obojica mogla da povuku poteze koji vode ka zajedničkom angažmanu.

"Veza sa Lejkersima vrlo je jasna. To je Dončić, koji je Nikolin veoma blizak prijatelj. Takođe, mogućnost njihovog zajedničkog pik-en-rola bila bi zaista unikatna. Obojica možda gledaju ka 2028, kada bi mogli da donesu seriju odluka koja bi dovela do toga da zaigraju zajedno", dodao je Irvin.

1/10 Vidi galeriju Luka Dončić i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia

Ugovor i taktička prednost Lejkersa

Jokić je 2022. godine potpisao ugovor vredan 276.000.000 dolara, koji sadrži igračku opciju za sezonu 2027/2028. To daje prostor Lejkersima da vrše pritisak na upravu Denvera:

"Ako Lejkersi oslobode prostor u kepu i shvate da mogu da krenu po Jokića, mogu da kažu Nagetsima - slušajte, ili ćemo zajedno raditi na trejdu koji će biti dobar i za vas, ili ćete sačekati da postane slobodan igrač i rizikovati da ode bez naknade. Slabljenje igračkog kadra Denvera dobra je vest za Lejkerse", tvrdi Entoni Irvin.

Sve za sada ostaje u domenu paklene teorije, ali je i samo spominjanje prelaska Jokića u Lejkerse izazvalo atomske potrese u NBA ligi. Iako je kapiten reprezentacije Srbije u prošlosti isticao želju da celu karijeru provede u "Bol areni", neambiciozna politika kluba mogla bi da utiče na promenu njegove odluke. Šta će se desiti, videćemo u budućnosti...

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