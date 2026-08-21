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Srbija je u prvoj pripremnoj utakmici protiv Francuske pobedila u Beogradskoj areni posle dramatične završnice.

Ova dva tima će odigrati još jedan meč i to u Orleanu.

Fotu je posle poraza u Beogradu rekao da mečevi protiv Srbije ne mogu da imaju prijateljski status.

"Uvek je teško igrati, nikada to nije prijateljska utakmica, pogotovo sa Srbijom. Sada imamo tri dana da se pripremimo za novi meč, to je malo, ali takva su pravila", rekao je Fotu posle utakmice.

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osvrnuo se na Dušana Alimpijevića protiv kojeg je vodio Burg u finalu Evrokupa na utakmici protiv Bešiktaša za trofej.

"Dušan je zaista dobar trener, uvek je sjajno igrati protiv njega. Igrali smo u Evrokupu i tokom godina. Dušan Alimpijević uvek radi dobar posao, Srbija ima sreće što ga ima".

Priznao je selektor Francuske da mu nije lako da uklopi Rudija Gobera i Viktora Vembanjamu.

"Mi smo zadovoljni što ih imamo kao članove francuskog tima, ali to je veliki proces. Imamo mnogo šanse da igramo sa drugačijim postavama i visokim igračima na terenu. Nije jedino rešenje da igraju zajedno".

Pričao je i o prilagođavanju košarkaša iz NBA na FIBA pravila i evropsku košarku.

"Mislim da je isto za sve. Nije lako za igrače, duga im je sezona, igraju mnogo utakmica. Igrači uvek hoće da dođu i uvek moraju da se naviknu na drugačija pravila, terene... Moramo da nađemo najbolje rešenje za svakoga. Moramo da se prilagođavamo", poručio je Frederik Fotu.

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