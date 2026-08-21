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Partizan je trajno promenio ime dve centralne tribine u Beogradskoj areni, pa će one sada nositi imena Dražena Dalipagića koji je preminuo 2025. godine i Duška Vujoševića koji je preminuo 2026. godine.

O ovoj odluci je javnost obavestio Ostoja Mijailović.

"Legendama pripada večnost

Postoje ljudi čija imena nisu samo deo istorije Partizana. Oni su tu istoriju stvarali.

Zato sam doneo odluku da dve centralne tribine na utakmicama KK Partizan u Beogradskoj areni trajno nose imena dvojice velikana našeg kluba.

Tribina Duško Vujošević – u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, čoveka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu našeg kluba.

1/31 Vidi galeriju Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Tribina Dražen Dalipagić – u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-beli dres, najboljeg strelca u istoriji Partizana i čoveka čije ime pripada samom vrhu evropske i svetske košarke.

1/4 Vidi galeriju Velikan - Dražen Praja Dalipagić Foto: Aleksandar Jovanović, Marina Lopicic, Aleksandar Jovanović Cile

Duško i Praja nisu samo imena iz naše prošlosti. Oni su deo identiteta Partizana koji želimo da sačuvamo i prenesemo budućim generacijama.

Za ovu odluku, tražio sam blagoslov porodica Vujošević i Dalipagić koje su moju inicijativu sa velikim zadovoljstvom prihvatile.

Od ove sezone, svaki put kada se uđe u Arenu, njihova imena će nas podsećati ko smo, odakle dolazimo i kakvu istoriju imamo obavezu da čuvamo.

Tribina Duško Vujošević.

Tribina Dražen Dalipagić.

Zauvek deo Partizana", poručio je Ostoja Mijailović.

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