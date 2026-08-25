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Hrvatski košarkaški as Bojan Bogdanović, godinu dana nakon završetka bogate karijere, otvorio je dušu i prisetio se trenutaka koji su mu ostali duboko urezani u sećanje. Među njima posebno mesto zauzima četvrtfinale Olimpijskih igara u Riju, gde je Hrvatska doživela bolan poraz od Srbije.

Jedan meč, nekoliko ključnih detalja i san o olimpijskoj medalji bio je završen.

Prošlo je tačno deset godina od dramatičnog četvrtfinala Olimpijskih igara u Riju, ali Bogdanović ni danas ne krije da mu je poraz od Srbije jedan od najtežih trenutaka reprezentativne karijere.

Hrvatska je tada imala ogromne ambicije, a na drugoj strani stajala je Srbija koju je predvodio selektor Saša Đorđević. Posle velike borbe, „Orlovi“ su slavili 86:83 i plasirali se u polufinale, dok je za Bogdanovića i njegove saigrače san o olimpijskoj medalji bio završen.

Upravo kada se, godinu dana nakon završetka karijere, osvrnuo na sve što je prošao, hrvatski as je dobio pitanje postoji li utakmica čiji bi ishod promenio kada bi imao tu mogućnost.

Njegov odgovor mnogo govori o tome koliko su ga eliminacije sa reprezentacijom bolele.

"Bilo je mnogo tih utakmica i mnogo trenutaka u reprezentaciji. Na svako veliko takmičenje odlazili smo sa idejom da je baš to ono na kojem ćemo napraviti nešto veliko. Zato je svaki poraz u eliminacionoj fazi bio podjednako bolan", rekao je Bogdanović za „Sportske novosti“.

A onda se posebno osvrnuo na ono što se dogodilo u Riju.

"Bio sam uveren da će nam se negde otvoriti. Taj poraz u Riju jeste bio težak, ali teško je sada reći koji je bio manje bolan. Olimpijske igre jesu nešto posebno za svakog igrača, ali za mene je svako ispadanje bilo isto“", poručio je bivši hrvatski reprezentativac.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bogdanović u dresu Hrvatske Foto: Tanjug/ap, Profimedia, Reuters

Srbija je otišla dalje, Hrvatska ostala bez medalje

Bio je to jedan od onih mečeva u kojima se sve odlučuje u završnici.

Srbija je uspela da izdrži nalet Hrvatske i sačuva prednost u dramatičnom finišu, a Bogdanović je bio najbolji strelac svoje ekipe sa 28 poena. Na drugoj strani prednjačio je Bogdan Bogdanović sa 18 poena, dok je Nikola Jokić takođe imao važnu ulogu u završnici.

"Orlovi" su nakon toga otišli sve do finala, gde su Sjedinjene Američke Države bile prejake i slavile sa ubedljivih 96:66.

Ali za Bogdanovića je utakmica protiv Srbije bila kraj puta.

I upravo zato, kada danas govori o karijeri, priznaje da bi mu možda bilo najdraže da je mogao da promeni ishod tog četvrtfinala.

Hteo da završi karijeru sa medaljom

Bogdanović je u intervjuu otkrio i da je zamišljao potpuno drugačiji kraj igračke karijere.

Nije želeo da poslednji meč bude onaj u kojem su ga saigrači i medicinsko osoblje izneli sa terena tokom plej-ofa NBA lige u Filadelfiji. Mnogo više bi voleo da je poslednji put zaigrao za Hrvatsku i da se oprostio sa medaljom oko vrata.

Do toga, međutim, nije došlo.

Problemi sa stopalom postali su preveliki. Imao je čak tri operacije, pokušavao je da se vrati, prolazio kroz brojne terapije, koristio posebne uloške i obuću, ali telo više nije moglo da izdrži napore profesionalne košarke.

Lekari su mu savetovali da prestane i na kraju je morao da posluša.

"Celu sezonu sam pokušavao da se vratim, ali sam stalno shvatao da nešto nije u redu. Posle treće operacije i razgovora sa lekarima, bilo je najlogičnije da stanem", otkrio je Bogdanović.

Od Mostara do NBA

Kada danas podvuče crtu, ipak nema razloga za žaljenje.

Bogdanović je karijeru počeo u Mostaru, i to u krajnje skromnim uslovima. Kako je sam ispričao, trenirao je na linoleumu jer u dvorani nije bilo ni parketa.

Od tog početka stigao je do Real Madrida, Cibone, Fenerbahčea i na kraju NBA lige, gde je deset godina igrao za Bruklin, Vašington, Indijanu, Jutu, Detroit i Njujork. Za reprezentaciju Hrvatske nastupao je od 2010. do 2022. godine, a sa 2.200 poena postao je najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima.

U NBA ligi je ostavio posebno dubok trag u Juti, gde je, prema sopstvenim rečima, igrao najbolju košarku u karijeri.

U dresu Džeza je 2021. godine ubacio čak 48 poena protiv Denvera, što je i dalje rekord hrvatskih košarkaša u NBA ligi.

Ipak, i iz tog perioda nosi jedan veliki žal.

Sezona 2019/20 prekinuta je zbog pandemije koronavirusa upravo kada je Juta igrala sjajno, a Bogdanović veruje da je ta ekipa imala ozbiljnu šansu da napravi veliki rezultat.

Danas uživa u životu posle košarke

Iako je dugo pokušavao da se vrati na teren, danas kaže da mu penzija prija više nego što je očekivao.

Vreme provodi između Zagreba, Mostara i Dubrovnika i, kako kaže, sada konačno ima više vremena za porodicu, prijatelje i ljude koje je tokom NBA karijere viđao mnogo ređe.

Ipak, košarku nije potpuno izbacio iz života.

Bogdanović priznaje da se i dalje čuje sa ljudima iz NBA lige, posebno prijateljima iz Bruklina i Jute, a ne isključuje ni mogućnost da se jednog dana vrati košarci u nekoj drugoj ulozi. Ako se to dogodi, poručuje da neće biti "prolaznik", već da želi da bude potpuno posvećen poslu.

Ali jedno je sigurno - kada god se povede priča o njegovoj reprezentativnoj karijeri, poraz od Srbije u Riju biće među prvim utakmicama kojih će se setiti.

I baš taj poraz od Srbije jedan je od onih trenutaka koje bi Bogdanović, da može, možda najradije odigrao još jednom.