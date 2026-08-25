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Letnji košarkaški kamp „Milan Gurović“ završen je u Omni centru u Valjevu, gde je ove godine okupio 110 dečaka i devojčica iz Srbije, regiona i brojnih zemalja širom sveta.

Mladi košarkaši i košarkašice tokom sedam dana imali su priliku da rade na unapređenju individualne tehnike, šuta, fizičkih sposobnosti i različitih elemenata igre, uz poseban akcenat na disciplinu, timski duh i razvoj sportskih navika.

1/6 Vidi galeriju Kamp Milana Gurovića Foto: Akademija Milan Gurović

Ovogodišnje izdanje još jednom je potvrdilo međunarodni karakter kampa. Pored polaznika iz Srbije i zemalja regiona, u Valjevo su stigla i deca iz Nemačke, Rusije, Portugala, Grčke i drugih zemalja, koja su sedam dana delila teren, treninge i ljubav prema košarci.

Kamp je završen Skills Challenge-om, svojevrsnim finalnim testom svega na čemu su polaznici radili tokom prethodnih dana. Mladi košarkaši pokazali su brzinu, tehniku, preciznost u šutu i snalaženje sa loptom, a završno takmičenje donelo je i ono što je obeležilo čitavu nedelju – veliki takmičarski duh i želju za dokazivanjem.

Foto: Akademija Milan Gurović

Po završetku takmičarskog dela usledila je svečana ceremonija na kojoj su polaznicima uručene diplome, dok su najuspešniji u završnim izazovima nagrađeni peharima.

Proslavljeni srpski reprezentativac Milan Gurović istakao je da rezultat nije bio jedino merilo uspeha kampa, već pre svega napredak koji su deca ostvarila tokom sedam dana rada.

„Kada na jednom mestu vidite 110 dece iz Srbije, regiona i različitih krajeva sveta, koja sedam dana ustaju sa željom da treniraju i budu bolja nego prethodnog dana, onda znate da ste uradili pravu stvar. Naravno da želimo da napreduju u šutu, tehnici, brzini i svim košarkaškim elementima, ali još važnije nam je da nauče koliko su rad, disciplina i odnos prema saigračima važni. Skills Challenge je bio odličan način da završe kamp, da pokažu šta su naučili, da se takmiče i uživaju. Ponosan sam na svako dete koje je bilo sa nama u Valjevu i nadam se da će sa ovog kampa, osim novih košarkaških znanja, poneti prijateljstva i uspomene koje će dugo trajati“, rekao je Gurović.

Foto: Privatna arhiva

Letnji kamp „Milan Gurović“ održan je treću godinu zaredom u Valjevu, a sve veći broj učesnika iz inostranstva potvrđuje ambiciju organizatora da kamp nastavi da raste i postane tradicionalno mesto okupljanja mladih košarkaških talenata iz Srbije i sveta.

Naredni kamp planiran je za januar 2027. godine.