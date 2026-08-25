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Anđel Ris napravila je podvig o kojem će se dugo pričati!

Košarkašica Atlante Drim briljirala je u pobedi nad Los Anđeles Sparksima rezultatom 78:71, ali je rezultat ovog puta ostao u drugom planu. Ris je za jedno veče uspela da obori dva velika rekorda WNBA i još jednom pokaže zbog čega je jedna od najvećih zvezda lige.

Prvo je napravila nešto što u istoriji WNBA niko pre nje nije uspeo.

Ris je uhvatila neverovatnih 26 skokova!

Time je srušila rekord koji je više od 23 godine bio u vlasništvu Čamik Holdsclo. Legendarna košarkašica Vašingtona je 2003. godine imala 24 skoka na jednoj utakmici, ali je sada taj rekord otišao u istoriju.

1/5 Vidi galeriju Košarkašica Atlante - Anđel Ris Foto: Rich von Biberstein/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Novi rekord koji je pao u istoj utakmici

Dok je dominirala pod obručima protiv Sparksa, Ris je stigla do brojke od 458 skokova u sezoni.

Time je nadmašila učinak Ajdže Vilson iz 2024. godine. Zvezda Las Vegas Ejjsa tada je sezonu završila sa 451 skokom, ali je Ris sada već na 458, a do kraja regularnog dela ostalo joj je još šest utakmica.

Dakle, rekord koji je Vilson postavila pre samo dve godine već je dobio novu vlasnicu.

I sve to u istoj večeri!

Ris je meč završila sa 11 poena, čime je ostvarila svoj 27. dabl-dabl sezone, a Atlanta je stigla do četvrte uzastopne pobede i učinka 25-13.

"To je talenat"

Njena dominacija posebno je impresionirala saigračice.

"To je talenat. Samo sam zadivljena dok je gledam kako hvata skokove", rekla je Ališa Grej, koja je sa 20 poena bila najefikasnija u pobedi Atlante.

Rin Hauard dodala je 18 poena, dok je Naz Hilmon postigla 12.

Kod Los Anđelesa je briljirala Neka Ogvumike sa 27 poena i 16 skokova, ali ni njena partija nije bila dovoljna da zaustavi Ris i Atlantu.

A ono što posebno fascinira jeste da Ris ne staje.

Atlanta je ovom pobedom kompletirala savršen skor od 4:0 na gostujućoj turneji po Zapadnoj konferenciji, a Ris je u samo jednoj utakmici uspela da postane vlasnica dva WNBA rekorda.

Jedno veče, 26 skokova i dva rekorda — Anđel Ris je ispisala istoriju!