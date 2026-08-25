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Kako zaustaviti Nikolu Jokića?

Pitanje koje godinama muči NBA trenere dobilo je urnebesan odgovor od Darka Rajakovića, koji je u gostovanju u podkastu "Kole Point" na duhovit način opisao kako se priprema za okršaj sa najboljim srpskim košarkašem.

Autor podkasta upitao je trenera Toronto Reptorsa kako se pravi taktika protiv Jokića, a Rajaković je prvo odlučio da se našali.

"Svako ima drugačiji pristup. Ja pokušavam da se vidim sa Nikolom veče pred utakmicu i da popijemo po koju rakiju."

Odmah je, međutim, bilo jasno da je u pitanju šala.

"Šalim se, naravno...", dodao je Rajaković.

A onda je usledio deo odgovora koji najbolje oslikava koliko je Jokić poseban igrač.

Rajaković je objasnio da postoje superstarovi protiv kojih jednostavno ne možete napraviti taktiku koja će ih potpuno zaustaviti. Možete samo da im otežate posao i nadate se da tog dana neće imati svoje veče.

"Nikola je tip igrača i vrsta igrača u kategoriji gde jednostavno ne postoji način kako da ga zaustaviš. U tu kategoriju spadaju i Luka Dončić, Vembanjama, Lebron Džejms... Postoje igrači koje ti jednostavno ne možeš da zaustaviš."

Trener Toronta potom je objasnio šta je jedino preostalo protiv takvih igrača.

"Možeš da im otežaš posao, da probaš da ih usporiš malo, ali na kraju krajeva treba da se pomoliš Bogu da taj dan jednostavno nije njihov i da će da promaše neke šuteve koje generalno pogađaju."

Nikola Jokić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

I onda je stigla završnica koja je ponovo izazvala osmeh.

Rajaković je slikovito objasnio da je nemoguće očekivati da Jokić bude potpuno ugašen.

"Da ti zaustaviš Nikolu Jokića na osam poena i na četiri skoka, to se neće desiti – čak ni posle mnogo rakije!"

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Upravo je ta rečenica možda i najbolji opis Jokićeve dominacije.

Možete pokušati da ga udvajate, menjate odbranu, zatvarate mu prostor i terate ga na teže šuteve, ali da srpskog asa svedete na beznačajnu statistiku - praktično je nemoguća misija.

Rajaković je u istom razgovoru imao i mnogo ozbiljnije reči o Jokiću, kog je svrstao iznad velikana poput Saše Đorđevića, Vlade Divca, Dejana Bodiroge i Predraga Stojakovića. Poručio je da je Jokić "najbolji kojeg smo ikada imali", ali i da ga u Srbiji ne prepoznajemo dovoljno.

Rajaković je kao jedan od razloga naveo činjenicu da Jokić nikada nije igrao za Crvenu zvezdu, Partizan, Barselonu ili Real Madrid, zbog čega domaća publika nije imala priliku da ga godinama gleda uživo.

„On je tamo negde daleko i treba ustati u tri ujutru da gledaš njegove utakmice“, objasnio je Rajaković.

A kada je reč o Jokiću i reprezentaciji, trener Toronta imao je samo reči hvale. Istakao je njegovu ljubav prema Srbiji i činjenicu da sada kao kapiten sa velikom strašću pristupa obavezama u nacionalnom timu.