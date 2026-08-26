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Nemački košarkaš Johanes Fojtman završio je reprezentativnu kafrijeru, objavio je Košarkaški savez Nemačke (DBB).

Fojtman je za reprezentaciju Nemačke debitovao u julu 2014. godine, odigrao je 128 utakmica za nacionalni tim, a ukupno je postigao 830 poena.

1/10 Vidi galeriju Polufinale Eurobasketa 2025: Nemačka - Finska Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Fojtman je sa selekcijom Nemačke osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine, kao i zlato na Evropskom prvenstvu 2025. On je 2022. godine sa Nemačkom osvojio bronzu na EP.

Fojtman igra za Bajern, a prethodno je nastupao za Olimpiju iz Milana, moskovski CSKA, Baskoniju, Skajlajners i Jenu.

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