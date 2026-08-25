ORLOVI NASTAVLJAJU PUT KA MUNDOBASKETU, KSS SE OGLASIO PRED MEČ SA ISLANDOM! Objavljene cene karata, evo za koliko para možete da gledate Nikolu Jokića!
Košarkaški savez Srbije apeluje na ljubitelje košarke da još jednom napune dvoranu i naprave sjajnu atmosferu.
Nakon odlične ambijentalne podrške na prošlim mečevima, „Orlovima“ je ponovo potrebna vetar u leđa sa tribina u pohodu na Mundobasket. KSS zato poziva publiku da dođe u Beogradsku arenu i pruži glasnu podršku predvođenom timu u kom su Nikola Jokić, Nikola Jović, Marko Gudurić i ostali asovi.
- Treba nam novi spektakl! Treba nam ponovo 20.000 navijača! Obaezbedite svoju ulaznicu, da napravimo novu fantastičnu atmosferu i pomognemo nacionalnom timu Srbije da pobedi! Neka hala cela bude plavo-bela! - poručuju iz KSS-a.
Meč Srbije i Islanda igra se u petak, 28. avgusta, od 20 časova u Beogradskoj areni.
Ulaznice za utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine prodaju se putem Ticket Visiona, onlajn i na njihovim prodajnim mestima.
ULAZNICE MOŽETE DA KUPITE OVDE
Ulaznice mogu da se kupe po cenama:
Nivo 200 VIP – 6.000 rsd
Nivo 200 kategoriјa 1 – 4.000 rsd
Nivo 200 kategoriјa 2 – 2.000 rsd
Nivo 400 kategoriјa 1 – 800 rsd
Nivo 400 kategoriјa 2 – 500 rsd
Počasna mesta pored terena red 1 – 25.000 rsd
Počasna mesta pored terena red 2 – 22.000 rsd
Počasna mesta pored terena red 3 – 19.000 rsd
Počasna mesta pored terena red 4 – 16.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 1 – 23.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 2 – 20.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 3 – 17.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 4 – 14.000 rsd
Skaј boks sedenje – 12.000 rsd
Skaј boks staјanje – 6.000 rsd