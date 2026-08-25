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Košarkaški savez Srbije apeluje na ljubitelje košarke da još jednom napune dvoranu i naprave sjajnu atmosferu.

Nakon odlične ambijentalne podrške na prošlim mečevima, „Orlovima“ je ponovo potrebna vetar u leđa sa tribina u pohodu na Mundobasket. KSS zato poziva publiku da dođe u Beogradsku arenu i pruži glasnu podršku predvođenom timu u kom su Nikola Jokić, Nikola Jović, Marko Gudurić i ostali asovi.

- Treba nam novi spektakl! Treba nam ponovo 20.000 navijača! Obaezbedite svoju ulaznicu, da napravimo novu fantastičnu atmosferu i pomognemo nacionalnom timu Srbije da pobedi! Neka hala cela bude plavo-bela! - poručuju iz KSS-a.

Meč Srbije i Islanda igra se u petak, 28. avgusta, od 20 časova u Beogradskoj areni.

Ulaznice za utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine prodaju se putem Ticket Visiona, onlajn i na njihovim prodajnim mestima.

1/7 Vidi galeriju Francuska - Srbija, prijateljski meč 23.8.2026 Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

ULAZNICE MOŽETE DA KUPITE OVDE

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

Nivo 200 VIP – 6.000 rsd

Nivo 200 kategoriјa 1 – 4.000 rsd

Nivo 200 kategoriјa 2 – 2.000 rsd

Nivo 400 kategoriјa 1 – 800 rsd

Nivo 400 kategoriјa 2 – 500 rsd

Počasna mesta pored terena red 1 – 25.000 rsd

Počasna mesta pored terena red 2 – 22.000 rsd

Počasna mesta pored terena red 3 – 19.000 rsd

Počasna mesta pored terena red 4 – 16.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 1 – 23.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 2 – 20.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 3 – 17.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 4 – 14.000 rsd

Skaј boks sedenje – 12.000 rsd

Skaј boks staјanje – 6.000 rsd