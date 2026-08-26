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Dres koji je Majkl Džordan nosio u finalu NBA lige 1998. godine mogao bi da postane najskuplji sportski dres ikada prodat.

Procenjuje se da bi njegova cena mogla da dostigne neverovatnih 100 miliona dolara.

1/9 Vidi galeriju Majkl Džordan u dresu Čikago Bulsa Foto: Profimedia, BRIAN BAHR / AFP / Profimedia, Courtesy of Sotheby's/MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jayne Oncea/Icon SMI / Newscom / Profimedia

Čuvena utakmica

Džordan je ovaj dres nosio u trećoj utakmici finalne serije protiv Jute.

Čikago je te sezone slavio rezultatom 4:2 u seriji i osvojio šampionsku titulu, dok je Džordan proglašen za najkorisnijeg igrača finala.

Posebno je zanimljiva treća utakmica, u kojoj su Bulsi slavili ubedljivom pobedom 96:54.

Džordan je tada postigao 24 poena, a razlika od 42 poena i dalje predstavlja jednu od najubedljivijih pobeda u istoriji NBA finala.

Dres je, gotovo tri decenije kasnije, ponovo dospeo u centar pažnje.

Investitor i glumac vlasnik dresa

Njegov vlasnik je investitor i glumac Rob Gof, koji ga je kupio pre četiri godine, a sada je odlučio da ga ponudi na prodaju.

"Nisam znao gde se nalazi i nije mi bilo lako da ga pronađem. Našao sam pravu osobu koja me je uputila na drugu, ali vlasnika dresa nikada nisam upoznao. Sve sam platio preko posrednika“, rekao je Gof.

Ukoliko se procene obistine i dres bude prodat za oko 100 miliona dolara, postaće najskuplji sportski dres u istoriji.

Džordan je upravo 1998. godine predvodio Čikago do druge „triplete“, odnosno treće uzastopne titule šampiona.

Bila je to poslednja šampionska titula Bulsa, odnosno "poslednji ples" u eri legendarnog Džordana.

Inače, najskuplji dres Majkla Džordana koji je do sada prodat bio je onaj iz iste serije, ali iz prve utakmice. On je 2022. godine na aukciji otišao za 10.091 miliona dolara.