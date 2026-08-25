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Košarkašku reprezentaciju Italije krajem avgusta očekuje dve utakmice kvalifikacija za plasman na Mundobasket u Kataru naredne godine.

"Azuri" će u novoformiranoj grupi J najpre u petak 28. avgusta gostovati Bosni i Hercegovini u Tuzli, a onda tri dana kasnije dočekati selekciju Srbije u Pezaru.

Selektor Luka Banki na tim utakmicama neće moći da računa na plejmejkera Ređine Rikarda Rosata.

Francuska - Srbija, prijateljski meč 23.8.2026 Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

Rosato je ovog leta bio sa nacionalnim timom, ali je samo nekoliko dana pred važne duele napustio tim, a nije naveden tačan razlog njegovog odlaska, ali je to uradio u saglasnosti sa selektorom Bankijem.

Tako je Italija ostala sa 15 igrača u rosteru. U timu za utakmice protiv Srbije i Bosne i Hercegovine biće:

Niko Manion, Leonardo Kandi, Stefano Tonut, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Darijus Tompson, Amedeo Tesisitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanđolo, Saliju Nijang, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso,, Nikola Akele, Đovani Emeđuru i Džon Petrućeli.

Kurir sport / Sportske.net

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