OZBILJAN UDARAC ZA ITALIJANE PRED MEČ SA SRBIJOM! Luka Banki saznao užasnu vest, plejmejker koji je ovog leta bio sa reprezentacijom NE MOŽE DA IGRA!
Košarkašku reprezentaciju Italije krajem avgusta očekuje dve utakmice kvalifikacija za plasman na Mundobasket u Kataru naredne godine.
"Azuri" će u novoformiranoj grupi J najpre u petak 28. avgusta gostovati Bosni i Hercegovini u Tuzli, a onda tri dana kasnije dočekati selekciju Srbije u Pezaru.
Selektor Luka Banki na tim utakmicama neće moći da računa na plejmejkera Ređine Rikarda Rosata.
Rosato je ovog leta bio sa nacionalnim timom, ali je samo nekoliko dana pred važne duele napustio tim, a nije naveden tačan razlog njegovog odlaska, ali je to uradio u saglasnosti sa selektorom Bankijem.
Tako je Italija ostala sa 15 igrača u rosteru. U timu za utakmice protiv Srbije i Bosne i Hercegovine biće:
Niko Manion, Leonardo Kandi, Stefano Tonut, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Darijus Tompson, Amedeo Tesisitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanđolo, Saliju Nijang, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso,, Nikola Akele, Đovani Emeđuru i Džon Petrućeli.
Kurir sport / Sportske.net