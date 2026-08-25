NEOČEKIVANI SKANDAL U LJUBLJANI: Zbog srpskih pesama na zabavi Lejkersa nastao haos
Nakon što se pojavila informacija da su tokom zabave NBA ekipe puštane srpske pesme, društvene mreže preplavile su različite reakcije. Pojedini komentari otišli su i korak dalje, prerastajući u nacionalističke poruke.
Zbog svega toga reagovali su i slovenački mediji, koji su ocenili da je čitava priča nepotrebno zasenila ono što je trebalo da bude veliki događaj za Sloveniju.
„Ako nas pitate, to je kao traženje dlake u jajetu u danima neverovatne, čak i jedinstvene promocije naše divne zemlje pred celim svetom“, navodi se u tekstu portala „Ekipa“.
Lejkersi su tokom boravka u Ljubljani privukli ogromnu pažnju javnosti, a dolazak jedne od najpoznatijih NBA franšiza bio je prilika da Slovenija bude u centru pažnje svetske sportske javnosti.
Ipak, umesto da se priča isključivo o sportu i spektaklu, društvene mreže otvorile su novu polemiku – ovog puta zbog muzike koja se čula na zabavi ekipe.
Slovenački mediji poručuju da bi takve reakcije trebalo ostaviti po strani i da je mnogo važnije što je poseta Lejkersa predstavljala veliku promociju zemlje.
(Kurir sport/Ekipa)