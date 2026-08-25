Slušaj vest

Nakon što se pojavila informacija da su tokom zabave NBA ekipe puštane srpske pesme, društvene mreže preplavile su različite reakcije. Pojedini komentari otišli su i korak dalje, prerastajući u nacionalističke poruke.

Zbog svega toga reagovali su i slovenački mediji, koji su ocenili da je čitava priča nepotrebno zasenila ono što je trebalo da bude veliki događaj za Sloveniju.

„Ako nas pitate, to je kao traženje dlake u jajetu u danima neverovatne, čak i jedinstvene promocije naše divne zemlje pred celim svetom“, navodi se u tekstu portala „Ekipa“.

Lejkersi su tokom boravka u Ljubljani privukli ogromnu pažnju javnosti, a dolazak jedne od najpoznatijih NBA franšiza bio je prilika da Slovenija bude u centru pažnje svetske sportske javnosti.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić doveo Lejkerse u Ljubljanu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ipak, umesto da se priča isključivo o sportu i spektaklu, društvene mreže otvorile su novu polemiku – ovog puta zbog muzike koja se čula na zabavi ekipe.

Slovenački mediji poručuju da bi takve reakcije trebalo ostaviti po strani i da je mnogo važnije što je poseta Lejkersa predstavljala veliku promociju zemlje.