Košarkaški klub Borac iz Čačka saopštio je da je Entoni Roj novo pojačanje tog kluba.
Košarka
BORAC DOVEO POJAČANJE IZ AMERIKE: Bek sa Oklahoma Stejta stiže u Čačak
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Bek iz Sjedinjenih Američkih Država i klub iz Čačka sklopili su jednogodišnji ugovor.
Roj (24) je minulu takmičarsku sezonu proveo na Oklahoma Stejt Univerzitetu.
Za košarkaški tim te visokoškolske ustanove prosečno je postizao gotovo 17 poena, četiri skoka, a imao je i nešto više od jedne asistencije.
(Beta)
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