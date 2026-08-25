Slušaj vest

Bek iz Sjedinjenih Američkih Država i klub iz Čačka sklopili su jednogodišnji ugovor.

Roj (24) je minulu takmičarsku sezonu proveo na Oklahoma Stejt Univerzitetu. 

Za košarkaški tim te visokoškolske ustanove prosečno je postizao gotovo 17 poena, četiri skoka, a imao je i nešto više od jedne asistencije.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaZVEZDA GA PUSTILA, BORAC GA UKRAO: Čačani doveli supertalenta i vezali ga na četiri godine
PARTIZAN-BORAC_06.JPG
KošarkaSTIŽE AMERIČKI CENTAR: Borac doveo pojačanje iz Izraela
KK Borac Čačak
KošarkaOCOKOLJIĆ OSTAJE TRENER BORCA: Ugovor sa klubom iz Čačka produžen za još dve sezone
ocokoljic_kls_je_ozbiljna_liga_i_njen_rast_i_razvoj_su_kljuc_razvoja_srpske_kosarke.jpg
KošarkaCRVENA ZVEZDA SAZNALA IME RIVALA NA F4: Spartak posle preokreta savladao Borac
KK Spartak

00:59
Tonje Džekiri povreda na Partizan ASVEL Izvor: TV Arena sport