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Na programu je četvrti kvalifikacioni prozor, a 24 reprezentacije nadmetanja će započeti 27. avgusta.

1/7 Vidi galeriju Francuska - Srbija, prijateljski meč 23.8.2026 Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

Put do Katara sada je sveden na još tri kvalifikaciona prozora, a u igri je 12 mesta koja vode na Svetsko prvenstvo narednog leta.

Preostalih 24 selekcije podeljene su u četiri grupe sa po šest timova, dok će po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriti plasman na Mundobasket.

Ovaj FIBA prozor zanimljiv je zbog toga što će brojne zvezde igrati za svoje reprezentacije, a plejadu asova predvodi upravo Nikola Jokić, kapiten Srbije.

Pored njega, tu je Viktor Vembanjama, Rudi Gober, (Francuska) Lauri Markanen (Finska), Denis Šruder (Nemačka), Ivica Zubac, Mario Hezonja (Hrvatska), Jusuf Nurkić (BiH), Nemias Keta (Portugal), Simone Fontekio (Italija)...