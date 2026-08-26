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Luka Dončić i Los Anđeles Lejkersi priredili su spektakl u Ljubljani, ali je jedan detalj sa njihovog druženja pokrenuo neočekivanu buru.

Povod – srpska muzika koja se čula u pozadini!

Na snimcima sa boravka NBA zvezda u Sloveniji u pozadini su se čule pesme sa prostora bivše Jugoslavije, što je pojedinim Slovencima zasmetalo. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari u kojima se Dončiću zamera izbor muzike, a rasprava je ubrzo otišla mnogo dalje od običnog muzičkog ukusa.

Počelo je da se priča o patriotizmu, nacionalnom identitetu i tome kako bi najveća slovenačka sportska zvezda trebalo da se ponaša.

I upravo tada je slovenački portal "Ekipa Svet24" odlučio da reaguje.

"Dončiću se zbog srpske muzike događa ovo..."

U tekstu pod naslovom koji jasno pokazuje stav autora, portal je kritikovao one koji su od čitavog događaja napravili problem i poručio da se u danima kada je Slovenija bila u centru pažnje svetske sportske javnosti tražila "dlaka u jajetu"“.

"Ako si Slovenac, moraš da slušaš slovenačku muziku i da se baviš slovenačkim sportom, zar ne?", ironično je postavljeno pitanje na početku teksta.

A onda je stigla još žešća poruka.

Slovenački portal ocenio je da je potpuno besmisleno da se posle dolaska jedne od najpoznatijih sportskih franšiza na svetu u Ljubljanu više govori o pesmama koje su se čule u pozadini nego o samom događaju i ulozi koju je u svemu imao Dončić.

"Da li je stvarno moguće da je najveći problem to što je Luka Dončić pustio pesmu koju neki ne smatraju dovoljno slovenačkom?", navodi se u tekstu.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić doveo Lejkerse u Ljubljanu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Posebno je naglašeno ono što je, prema autoru, najvažnije - Dončić je jedan od najvećih ambasadora Slovenije u svetu.

Milioni ljudi širom planete za Sloveniju znaju upravo zbog njega, a dolazak Lejkersa u Ljubljanu bio je ogroman događaj koji je privukao pažnju i međunarodnih medija.

Zato je slovenački portal praktično poručio: ne meri se ljubav prema zemlji pesmama koje neko pušta na privatnom druženju.

U odbranu Dončića stali su i drugi slovenački novinari, uz podsećanje da nikada nije skrivao svoje poreklo niti ljubav prema muzici sa prostora bivše Jugoslavije.

Posebno je zanimljivo da je u jednom od tekstova istaknuto da Dončić sluša različite žanrove i muziku sa čitavog prostora bivše Jugoslavije, dok je tokom boravka Lejkersa u Sloveniji birao između rok zvuka i tradicionalne muzike.

A cela priča dobija još bizarniju dimenziju kada se pogleda šta je Dončić zapravo napravio za Ljubljanu.

U svoj rodni grad doveo je Los Anđeles Lejkerse!

Dolazak slavne NBA franšize izazvao je ogromno interesovanje u Sloveniji. Navijači su satima čekali Dončića i njegove saigrače, a čak su i na nebu iznad Novog Mesta dronovima ispisane poruke "Welcome to Slovenia" i "Respect + 77".

Zato je deo slovenačkih medija celu polemiku oko muzike ocenio kao potpuno promašen fokus.

Jer dok su jedni brojali koju je pesmu Luka pustio, drugi su podsećali na mnogo važniju stvar:

Dončić je čovek zbog kojeg je cela planeta tih dana gledala u Sloveniju.