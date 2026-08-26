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Luka Dončić je rešio da svojim saigračima iz Los Anđeles Lejkersa priredi pravo balkansko iskustvo!

Slovenački košarkaški as okupio je svoje NBA saigrače u domovini, a osim treninga, obilazaka Ljubljane i Bleda, bilo je vremena i za dobar provod. Ipak, jedan noćni izlazak posebno je privukao pažnju javnosti.

Naime, Dončić je u petak uveče svoje saigrače odveo u jedan od poznatih ljubljanskih restorana koji ujedno radi i kao noćni klub, a tamo ih je čekala strogo čuvana zabava sa posebnim pravilima.

Fotografisanje i snimanje unutra bili su zabranjeni, a gosti su čak morali da prekriju kamere na telefonima nalepnicama. Ko bi skinuo nalepnicu, rizikovao je da bude izbačen iz kluba, prenose slovenački mediji.

Upravo zbog toga detalji sa zabave tek sada isplivavaju.

A među poznatim Slovencima koji su se našli na mestu gde su se provodile zvezde NBA lige bila je i Anja Jenko (34).

I tu priča postaje posebno zanimljiva.

Ćerka poznatog političara privukla pažnju

Anja Jenko je dobro poznato lice slovenačke javnosti, a pažnju je privukla još pre više od decenije.

1/6 Vidi galeriju Ćerka bivšeg slovenačkog političara i Plejboj zečica - Anja Jenko Foto: Instagram

Ona je ćerka Janka Jenka, nekadašnjeg političara i biznismena, koji je svojevremeno bio povezan sa strankom Državljanska lista i obavljao funkciju njenog izvršnog direktora. Slovenački mediji su godinama pisali o njegovoj ćerki, naročito nakon njenog pojavljivanja u magazinu "Playboy".

Anja je 2014. godine dospela na naslovnicu slovenačkog Plejboja, što je tada izazvalo veliku pažnju u Sloveniji.

Zanimljivo je da njen otac u početku nije bio oduševljen njenom odlukom.

Slovenački mediji su tada pisali da je Janko Jenko bio protiv toga da se njegova ćerka fotografiše za muški magazin, ali je kasnije promenio mišljenje kada je video fotografije i ocenio da su urađene u granicama dobrog ukusa.

Od tada je Anja izgradila sopstveni javni profil, a danas je prati više od 120.000 ljudi na Instagramu.

Od Plejboja do biznisa

Atraktivna Slovenka nije ostala samo u svetu modelinga.

Pre nekoliko godina napravila je i ozbiljan poslovni potez, kada je postala većinska vlasnica kompanije "Majbert Pharm". Prema slovenačkim medijima, Anja je kupila 60 odsto vlasništva, dok je preostalih 40 odsto ostalo u rukama Klemna Nikoletija..

Slovenački mediji su ranije pisali i da joj je otac pomagao savetima u vezi sa poslovanjem, dok je Anja isticala da je odluku o ulasku u biznis donela samostalno.

A sada se njeno ime ponovo našlo u centru pažnje zbog jedne potpuno drugačije priče.

Žurka sa Dončićem

Anja je, prema navodima slovenačkih medija, bila među poznatim gostima na zabavi kojoj su prisustvovali Dončić i njegovi saigrači.

Na istoj žurki našli su se i brojni poznati slovenački sportisti i umetnici – između ostalih muzičari Manjifiko i Bojan Cvjetićanin, odbojkaš Tine Urnaut i košarkaši Edo Murić, Jaka Blažič i Luka Rupnik.

Muzika je bila uglavnom balkanska, a jedan od trenutaka koji je posebno ostao upamćen jeste kada je Bojan Cvjetićanin, navodno na Dončićev zahtev, zapevao "Đurđevdan".

Zabava je trajala do oko dva sata ujutru.

Za sada nema potvrde da su Dončić i Anja provodili vreme zajedno niti da između njih postoji bilo kakva romantična priča.

Slovenački mediji upravo naglašavaju da su se košarkaši uglavnom držali zajedno, dok je Anja bila samo jedna od poznatih osoba koje su prisustvovale istoj zabavi.

To, međutim, nije sprečilo američke tabloide da njihova imena spoje i od cele priče naprave pravu malu senzaciju.

Dončić je tako, umesto samo po košarci i druženju sa saigračima u Sloveniji, ponovo dospeo u centar pažnje zbog onoga što se dešavalo van terena.

A Anja Jenko, ćerka nekadašnjeg političara, bivša Plejboj zečica i danas uspešna poslovna žena, preko noći je ponovo postala jedna od najtraženijih tema slovenačkih i stranih medija.