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Do prilike da se bori za svetsku titulu Pejin je stigao pobedom na „The One“ turniru na Kalemegdanu, nakon čega je u Londonu osvojio evropsko finale u konkurenciji najboljih mladih igrača sa kvalifikacionih turnira iz Beograda, Londona, Pariza, Madrida i Ljubljane. Evropska titula obezbedila mu je mesto na globalnom finalu u Šangaju, gde će se sastati sa najboljim mladim igračima iz Evrope, Azije i Severne Amerike.

Pred odlazak u Šangaj, Jordan Brand je Milanovu priču približio i domaćoj publici. U njegovom rodnom Novom Sadu snimljen je video posvećen njegovom putu do svetskog finala, koji je objavljen i na zvaničnim kanalima brenda. Milanov uspeh dodatno je obeležen posebnom postavkom u Nike prodavnici, kao i outdoor kampanjom u gradu, čime je Novi Sad ispratio svog mladog košarkaša pred najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.

1/3 Vidi galeriju Milan Pejin Foto: Relja Šurdić

U završnoj fazi priprema podršku mu je pružio i Dušan Domović Bulut, jedno od najprepoznatljivijih imena svetskog 3x3 basketa. Svoje iskustvo sa najvećih međunarodnih takmičenja Bulut je podelio sa Pejinom kroz savete prilagođene specifičnostima igre jedan na jedan – od situacija na terenu do mentalne pripreme za format u kojem igrač u svakom trenutku zavisi isključivo od sopstvenih odluka.

„The One“ za Pejina predstavlja drugačiji izazov od 5 na 5 košarke u kojoj gradi karijeru, pa mu je u pripremama značilo iskustvo Dušana Domovića Buluta iz 3x3 košarke, prilagođeno specifičnostima igre jedan na jedan, sa ciljem da u Šangaj ode spreman za nadmetanje sa najboljima.

Globalno finale „The One“ turnira biće održano 29. avgusta u Šangaju, gde će se najbolji mladi 1-na-1 košarkaši boriti za titulu „The One“ i priliku da postanu zvanični ambasadori Jordan Brand-a. Za Pejina će ovo biti prilika da, nakon uspeha u Beogradu i Londonu, svoje ime upiše i na svetskoj sceni.

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