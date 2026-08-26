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Ben Simons je na pragu velikog povratka u NBA!

Nekadašnji prvi pik na draftu i trostruki Ol-star mogao bi ponovo da zaigra u najjačoj ligi sveta, a sada se pojavila i vrlo konkretna naznaka da bi njegova nova destinacija mogao da bude Sakramento.

Generalni menadžer Kingsa Skot Peri stigao je na Floridu kako bi uživo gledao Simonsov trening, prenose američki mediji.

Iako to još ne znači da će Sakramento ponuditi ugovor Australijancu, činjenica da je jedan od čelnika kluba otišao da ga lično pogleda dovoljno govori da je Simons ušao u njihove planove.

A pre samo nekoliko meseci njegova NBA budućnost bila je pod velikim znakom pitanja.

Godinu dana bez NBA košarke

Simons je poslednji put igrao u sezoni 2024/25, kada je nastupao za Bruklin Netse i Los Anđeles Kliperse.

U 51 utakmici prosečno je beležio 5 poena, 4,7 skokova i 5,6 asistencija, uz 52 odsto šuta iz igre.

Potom je usledila pauza.

Simons je zbog problema sa povredama i leđima propustio čitavu sezonu 2025/26, ali sada želi da se vrati tamo gde je nekada bio jedna od najvećih zvezda lige.

I izgleda da je ozbiljno zapeo.

Prema najnovijim informacijama, Australijanac je spreman da prihvati minimalni ugovor, samo da dobije novu priliku u NBA.

1/6 Vidi galeriju NBA as Ben Simons Foto: AP, Printskrin/Instagram

Kingsi povukli konkretan potez

Sakramento trenutno traži još jednog iskusnog beka, posebno igrača koji može da pomogne iza mladog plejmejkera Darijusa Akafa Džuniora.

Upravo tu bi Simons mogao da bude zanimljiva opcija.

Sa svojih 208 centimetara, nekadašnji prvi pik je tokom najboljih dana pokazivao neverovatnu sposobnost da organizuje igru, čuva više pozicija i doprinosi u skoku.

Kingsi su već razmatrali nekoliko iskusnih bekova, ali Simons bi predstavljao potpuno drugačiji tip igrača.

A sada su napravili i korak više.

Skot Peri je otišao na Floridu da ga vidi uživo.

To ne znači da je posao završen. Naprotiv, Dej je upozorio da sam Perijev dolazak ne mora automatski da znači da je Simons trenirao isključivo za Sakramento, jer je moguće da je trening bio namenjen većem broju zainteresovanih ekipa.

Ali interesovanje postoji.

Nekada bio NBA zvezda

Simons je 2016. godine izabran kao prvi pik na draftu, a u Filadelfiji je vrlo brzo pokazao zbog čega je bio smatran ogromnim talentom.

Bio je trostruki Ol-star, izabran u idealnu defanzivnu petorku lige dva puta, a osvojio je i nagradu za najboljeg rukija NBA.

U karijeri je na 383 utakmice prosečno beležio 13,1 poen, 7,4 skoka, 7,2 asistencije i 1,5 ukradenih lopti.

Međutim, povrede su mu ozbiljno usporile karijeru.

Sada pokušava da sve to ostavi iza sebe.

Prema informacijama Rojtersa, Simons je trenutno zdrav, trenira bez ograničenja i želi da se vrati u NBA.

Čak je ranije poručio da nema unapred određenu destinaciju - želi da se fizički spremi, izađe na teren i natera neku ekipu da prepozna da još ima šta da ponudi.

Sakramento bi mogao da bude nova šansa

I upravo zato je potez Kingsa toliko zanimljiv.

Sakramento još nije ponudio ugovor Simonsu, niti je potvrđeno da će to učiniti. Ali činjenica da je generalni menadžer lično gledao njegov trening predstavlja ozbiljan signal.

Posle više od godinu dana bez NBA utakmice, Ben Simons je konačno dobio ono što mu je bilo najpotrebnije - konkretnu pažnju NBA ekipe.

Sada ostaje samo da pokaže da u njemu još ima onog igrača zbog kojeg je svojevremeno bio prvi pik na draftu.

Kingsi gledaju, Simons trenira, a veliki povratak u NBA više ne deluje kao nemoguća misija.