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Anja Jenko ponovo je u centru pažnje!

Slovenačka manekenka, preduzetnica i nekadašnja Plejboj zečica našla se na spisku gostiju tajne žurke koju je Luka Dončić organizovao u Ljubljani za svoje saigrače iz Los Anđeles Lejkersa, a njeno prisustvo bilo je dovoljno da američki mediji odmah počnu da je povezuju sa slovenačkom NBA zvezdom.

Iako još uvek nema potvrde da je Dončić posebno provodio vreme sa provokativnom Anjom, priča o njoj tu nije završena.

Naprotiv - njeno pojavljivanje na žurki sada je ponovo otvorilo vrata njenoj veoma zanimljivoj prošlosti.

A u njoj se nalaze Plejboj, provokativne fotografije, milionski pregledi i jedan snimak koji je svojevremeno napravio pravi haos u Sloveniji.

Bila na naslovnici Plejboja, a onda napravila još veći bum

Anja Jenko godinama je poznata slovenačkoj javnosti.

Posebnu pažnju privukla je 2014. godine kada se pojavila na naslovnici slovenačkog izdanja magazina Plejboj. Slovenački mediji i danas je upravo po tom angažmanu predstavljaju kao jednu od poznatijih tamošnjih manekenki.

Njene fotografije iz tog perioda ponovo su aktuelne otkako je njeno ime povezano sa Dončićevom zabavom.

A zanimljivo je da je sama Jenko godinama kasnije govorila da na svoje Plejboj iskustvo ne gleda kao na nešto zbog čega bi se kajala, iako je priznala da bi neke druge medijske nastupe iz tog perioda danas drugačije uradila.

Međutim, njen najkontroverzniji javni nastup nije imao nikakve veze sa erotikom.

Imao je veze sa – zdravljem muškaraca.

Snimak koji je mnoge ostavio u neverici

Godine 2019. Jenko je učestvovala u kampanji slovenačkog udruženja "OnkoMan", čiji je cilj bio da se muškarci edukuju o značaju samopregleda testisa i ranog otkrivanja raka testisa.

Video je namerno napravljen provokativno.

Na početku Anja izvodi erotski ples, zbog čega su mnogi gledaoci pomislili da će gledati nešto sasvim drugo.

A onda – obrt.

"Sada, kada imam vašu pažnju, želela bih nešto da vas naučim", bila je poruka kampanje.

Usledile su instrukcije o pravilnom samopregledu testisa.

Sama Jenko kasnije je priznala da je znala da će pojedini ljudi pomisliti da je snimila intimni video.

I upravo je to bio cilj.

"Nisam snimala intimne trenutke iz svoje spavaće sobe, kao što su mnogi pretpostavili", objasnila je tada, uz poruku da je provokativni pristup trebalo da privuče što više ljudi i možda nekome čak spase život.

Iz OnkoMana su tada objasnili da su je izabrali jer su znali da će takav video privući pažnju i dopreti do velikog broja mladih muškaraca.

Kampanja je izazvala brojne reakcije upravo zbog neuobičajenog načina na koji je zdravstvena poruka predstavljena.

Od Plejboja do zdravstvene kampanje

I upravo je to jedan od najzanimljivijih detalja u priči o Anji Jenko.

Žena koju javnost prvenstveno pamti po modelingu i Plejboju iskoristila je svoju popularnost za potpuno drugačiju poruku.

OnkoMan je kampanjom želeo da muškarce podstakne da redovno kontrolišu testise, jer rano otkrivanje promena može biti presudno za uspešno lečenje. Slovenački izvori navode da je rak testisa najčešći među mlađim muškarcima i da je izlečivost u ranom stadijumu veoma visoka.

Sam OnkoMan je kasnije objavio zahvalnicu Anji Jenko za učešće u "malo drugačijem videu" kojim su podizali svest o raku testisa.

1/5 Vidi galeriju Promotivna kampanja za OnkoMan Foto: Printscreen YouTube

Ko je Anja Jenko?

Anja Jenko danas ima 34 godine i jedna je od poznatijih slovenačkih manekenki i influenserki. Zanimljivo je i da je Anja ćerka slovenačkog političara Jakuba Jenka.

1/6 Vidi galeriju Ćerka bivšeg slovenačkog političara i Plejboj zečica - Anja Jenko Foto: Instagram

Karijeru je izgradila kroz modeling, a javnosti je posebno poznata po naslovnici Plejboja iz 2014. godine. Slovenački mediji su je svojevremeno opisivali i kao internet influenserku, dok se danas na njenom Instagram profilu može videti da ima oko 124.000 pratilaca.

Na društvenim mrežama predstavlja se kroz sadržaj vezan za lepоту, modu i putovanja, a javno je poznata i kao majka sina Lijama.

Pored modelinga, bavila se i poslovnim projektima, dok joj je društvena mreža postala svojevrsna platforma za promociju različitih sadržaja.

A sada je njeno ime ponovo eksplodiralo.

Ovog puta zbog jedne tajne zabave.

Luka Dončić, Lejkersi, Plejboj naslovnica, provokativni zdravstveni snimak i više od 120.000 pratilaca - Anja Jenko je za samo nekoliko dana ponovo postala jedna od najintrigantnijih tema slovenačkih, američkih i regionalnih medija.