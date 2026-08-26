MEŠAO JE KOKAIN, HEROIN I LEKOVE... OTKRIVENO OD ČEGA JE UMRO POZNATI NBA KOŠARKAŠ! Najnoviji detalji tragedije zgrozili čitavu Ameriku!
Poznati NBA košarkaš Brendon Klark preminuo je u 29. godini sredinom maja, a nekoliko meseci kasnije otkriven je i zvanični uzrok smrti bivšeg igrača Memfisa.
Toksikološke analize potvrdile da je do tragičnog ishoda i smrti nekadašnjeg NBA asa došlo usled fatalne kombinacije heroina i kokaina.
"Preminuo je od posledica konzumiranja heroina i kokaina, koje je kombinovao sa još nekoliko lekova dostupnih na recept u apotekama. Njegova smrt zvanično je okarakterisana kao nesrećan slučaj", navodi "Kalifornija Post".
Ko je Brendon Klark?
Klark je izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine i celu profesionalnu karijeru proveo je u Memfisu, gde je brzo postao važan deo rotacije i jedan od najpouzdanijih igrača u reketu. Uz Dža Moranta, važio je za jednog od najkonstantnijih članova ekipe u poslednjim sezonama.
Tokom sezone 2025/26 odigrao je svega dve utakmice. Na startu takmičenja bio je van terena zbog oporavka od povrede kolena, a zatim ga je u decembru dodatno udaljila povreda lista, nakon čega se više nije vraćao na parket do kraja sezone.
U aprilu 2026. godine Klark je uhapšen u okrugu Kros u Arkanzasu i optužen za više prekršaja, uključujući posedovanje kontrolisanih supstanci i saobraćajne prekršaje. Dan kasnije pušten je uz kauciju.
Pre dolaska u NBA, kanadski košarkaš je nastupao na koledžima Gonzaga Bulldogs i San Jose State, gde je započeo svoj put ka profesionalnoj karijeri.