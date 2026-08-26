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Poznati NBA košarkaš Brendon Klark preminuo je u 29. godini sredinom maja, a nekoliko meseci kasnije otkriven je i zvanični uzrok smrti bivšeg igrača Memfisa.

Toksikološke analize potvrdile da je do tragičnog ishoda i smrti nekadašnjeg NBA asa došlo usled fatalne kombinacije heroina i kokaina.

"Preminuo je od posledica konzumiranja heroina i kokaina, koje je kombinovao sa još nekoliko lekova dostupnih na recept u apotekama. Njegova smrt zvanično je okarakterisana kao nesrećan slučaj", navodi "Kalifornija Post".

1/5 Vidi galeriju Košarkaš Memfis Grizlisa - Brendon Klark Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia, Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Ko je Brendon Klark?

Klark je izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine i celu profesionalnu karijeru proveo je u Memfisu, gde je brzo postao važan deo rotacije i jedan od najpouzdanijih igrača u reketu. Uz Dža Moranta, važio je za jednog od najkonstantnijih članova ekipe u poslednjim sezonama.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je svega dve utakmice. Na startu takmičenja bio je van terena zbog oporavka od povrede kolena, a zatim ga je u decembru dodatno udaljila povreda lista, nakon čega se više nije vraćao na parket do kraja sezone.

U aprilu 2026. godine Klark je uhapšen u okrugu Kros u Arkanzasu i optužen za više prekršaja, uključujući posedovanje kontrolisanih supstanci i saobraćajne prekršaje. Dan kasnije pušten je uz kauciju.

Pre dolaska u NBA, kanadski košarkaš je nastupao na koledžima Gonzaga Bulldogs i San Jose State, gde je započeo svoj put ka profesionalnoj karijeri.