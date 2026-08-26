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Veliki potres pogodio je žensku košarku u Sjedinjenim Američkim Državama!

Ukrajinska košarkašicaKejt Koval (20) iznenada je napustila program Univerziteta LSU, i to svega nekoliko dana nakon što je američki koledž doveo rusku igračicu Anu Minajevu.

Zvanično objašnjenje glasi - lični razlozi.

Ipak, okolnosti pod kojima je Koval otišla odmah su izazvale ogromnu pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je ona rođena u Kijevu, dok se njen otac Oleksandr nalazi u ukrajinskoj vojsci kao operater drona.

LSU je 12. avgusta objavio da je doveo 17-godišnju Ruskinju Anu Minajevu, visoku 198 centimetara, koja je prethodno igrala profesionalno za MBA iz Moskve. Samo manje od dve nedelje kasnije stigla je vest da Koval napušta tim.

1/5 Vidi galeriju Ukrajniska košarkašica Kejt Koval Foto: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia, Peter Forest / Sipa USA / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Trenerka razgovarala sa Koval pre dolaska Ruskinje

Trenerka LSU Kim Malkej potvrdila je da je pre nego što je klub angažovao Minajevu razgovarala sa Koval.

Malkej je, međutim, naglasila da nije želela da traži od ukrajinske košarkašice da promeni svoj stav prema Rusiji i da ne može da odbije talentovanu igračicu samo zbog međunarodnog sukoba.

Prethodno je čak izrazila nadu da bi Koval i Minajeva mogle da budu svojevrsne "ambasadorke mira" na košarkaškom terenu.

Ipak, taj scenario se neće dogoditi.

Koval je u nedelju obavestila Malkej da, posle mnogo razmišljanja, napušta program.

"Kejt je došla kod mene u nedelju i rekla mi da će, posle mnogo razmišljanja, napustiti program iz ličnih razloga. Poštovaćemo njenu privatnost", navela je Malkej u zvaničnom saopštenju LSU.

Trenerka je dodala da je to bila teška odluka za Koval i istakla da ona voli LSU.

Tajming izazvao buru, ali nema potvrde

Upravo je tajming cele priče pokrenuo lavinu reakcija.

Koval je otišla manje od dve nedelje nakon dolaska ruske košarkašice, a njena porodična situacija dodatno je učinila slučaj izuzetno osetljivim.

Američki mediji navode da je njen otac Oleksandr aktivan u ukrajinskoj vojsci, a "CBS Sports" piše da je operater drona.

Zbog svega toga pojavile su se brojne spekulacije da je upravo angažovanje Minajeve razlog zbog kojeg je Koval odlučila da ode.

Ali to niko iz LSU nije potvrdio.

Nije ni Koval javno rekla da napušta univerzitet zbog Ruskinje.

Zato je za sada jedino zvanično objašnjenje - "lični razlozi".

Koval bila važna za LSU

Odlazak je za LSU veliki sportski udarac.

Koval je prošle sezone odigrala 35 utakmica, od čega je 17 počela kao starter, a prosečno je beležila 8,3 poena, 6,3 skoka, 1,1 ukradenu loptu i 1,2 blokade za 16,6 minuta na parketu.

Očekivalo se da u narednoj sezoni preuzme još veću ulogu, posebno u reketu.

Umesto toga, sada je napustila program i svoju budućnost u američkoj košarci moraće da traži na drugom mestu.

Koval je prethodno igrala za Notr Dam, a u LSU je stigla pred prošlu sezonu.

Sada ostaje otvoreno pitanje gde će nastaviti karijeru.

Jedno je sigurno – njen iznenadni odlazak izazvao je ogromnu pažnju, a zbog svega što mu je prethodilo, priča o Koval i Minajevoj već je postala jedna od najintrigantnijih tema u američkoj košarci.