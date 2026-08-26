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Džejson Vilijams, nekadašnji plejmejker Sakramento Kingsa i jedan od najatraktivnijih igrača svoje generacije, nema dilemu kada je u pitanju poređenje Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

Gostujući u podkastu "Hupin en Holerin", Vilijams, poznat i po nadimku "Bela Čokolada" otvoreno je govorio o tome šta srpskog centra izdvaja u odnosu na ostale NBA asove:

"Džoker može da ponudi mnogo više u košarci nego Šej. Ali, s druge strane, ono što Šej radi... To vam je pomalo kao priča o Džordanu i Lebronu. Možete da raspravljate o tome, ovo-ono, ali na kraju kažete: Džordan je pobedio. Šej završava posao", objasnio je Vilijams.

1/18 Vidi galeriju Nikola Jokić u timu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nekadašnji šampion sa Majamijem potom je dodatno analizirao razliku između dvojice košarkaša kroz njihovu percepciju poenterskog učinka:

"To je samo moje mišljenje. Ako Šej tokom cele nedelje ne postigne 15 poena, biće nezadovoljan, neće se osećati dobro čak i ako njegov tim pobeđuje. Kod Džokera je potpuno drugačije. On je jednako srećan i kada ne postiže poene kao kada ubaci 50."

Nova NBA sezona počinje 20. oktobra.

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