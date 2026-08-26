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Singler se u četiri nova videa obraća svom nekadašnjem treneru Majku Kšiševskom, poznatijem kao Trener K, i iznosi ozbiljne tvrdnje o čoveku koji ga je svojevremeno vodio na prestižnom univerzitetu Djuk.

"Trener K me je namestio. Nemam nikakvu moć. Nemam kuću. Obratio sam mu se, a on je potpuno ignorisao moju poruku", rekao je Singler u jednom od snimaka.

Bivši NBA igrač potom je izneo još niz tvrdnji koje su dodatno uznemirile njegove pratioce. Kako navodi, ljudi mu gase struju, provaljuju u kuću, kradu novac i, kako tvrdi, "uništavaju život".

Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Singler je dodao da se više puta obraćao Kšiševskom za pomoć, ali da je, prema njegovim rečima, jedini odgovor koji je dobio bio da ga je trener "stavio na klupu".

Njegove objave odmah su izazvale novu zabrinutost javnosti za njegovo stanje i dobrobit, posebno zbog činjenice da ovo nije prvi put da nekadašnji košarkaš objavljuje slične snimke.

Još u novembru 2024. godine Singler je u jednom od videa tvrdio da se plaši za sopstveni život, kao i da je "maltretiran i zanemaren".

Nakon tih objava, podršku su mu pružili brojni bivši NBA igrači. Među njima bio je i Kevin Lav, koji je u javnosti često govorio o značaju mentalnog zdravlja i sopstvenim iskustvima.

Singler je u međuvremenu obrisao ranije objave, ali je sada ponovo aktivirao svoj profil i objavio nove snimke koji su ponovo pokrenuli lavinu reakcija.

1/6 Vidi galeriju Kajl Singler Foto: BULENT KILIC / AFP / Profimedia, JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Za njegove najnovije tvrdnje za sada nema nezavisne potvrde, ali su snimci ponovo otvorili pitanje njegovog trenutnog stanja i izazvali zabrinutost među ljubiteljima košarke.

Singler je tokom karijere nastupao za Djuk, a na NBA draftu 2011. godine izabran je kao 33. pik. U najjačoj ligi sveta igrao je za Detroit Pistonse, Oklahoma Siti Tander i druge klubove.

Tokom lokauta 2011. godine nosio je i dres Real Madrida, sa kojim je nastupao u Evroligi. Profesionalnu karijeru završio je 2019. godine, nakon još jedne sezone provedene u Španiji.