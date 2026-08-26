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Turska u avgustovski FIBA prozor ulazi sa maksimalnim učinkom od svih šest pobeda, a sada ima priliku da već u naredna dva meča obezbedi plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru. ž

1/4 Vidi galeriju Ataman na klupi reprezentacije Turske Foto: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tursku prvo očekuje duel sa Litvanijom u Istanbulu, a potom gostovanje Islandu u Rejkjaviku.

Ipak, Ataman je zabrinut jer neće moći da računa na sve najvažnije igrače, pa će odsustva Alperena Šenguna i Šejna Larkina zahtevati određene promene.

"Dolazimo iz prve grupe sa šest pobeda iz šest mečeva i to nam je prednost, ali to ne utiče na mečeve koje ćemo igrati sada. Imamo izostanke koji će uticati na sistem tima. Posebno odsustvo Alperena Šenguna i Šejna Larkina će nam napraviti neke promene", rekao je Ataman.

Turski selektor veruje da ostatak ekipe može da odgovori izazovu. Posebno je izdvojio Adema Bonu, Omera Jurtsevena, Erdžana Osmanija i kapitena Džedija Osmana.

"Adem Bona će biti veoma prisutan u odbrani, Jurtseven je igrao odlično u pripremnim utakmicama i naravno očekujemo još bolje partije Erdžana Osmanija. Kapiten Džedi Osman je jedno od najubojitijih oružja u napadu. Tim nam je u dobroj formi, nema problema", rekao je Ataman.