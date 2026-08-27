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Jedan od glavnih aduta Makedonaca biće Nenad Dimitrijević, nekadašnji bek Olimpije Milano i Bajerna iz Minhena.

Dimitrijević koji je ovog leta potpisao za Aris je jasno poručio da nacionalni tim ima samo jedan cilj – povratak na kontinentalni šampionat.

Za dvadesetosmogodišnjeg organizatora igre predstojeći ciklus ima i poseban značaj, pošto smatra da mu predstavlja poslednju realnu priliku da sa reprezentacijom nastupi na Evrobasketu.

"Naš cilj je plasman na sledeće Evropsko prvenstvo. Za mene će to biti poslednja šansa da igram na jednom kontinentalnom šampionatu sa reprezentacijom i daću sve od sebe da to ostvarimo", rekao je Dimitrijević za zvanični sajt Košarkaške federacije Severne Makedonije.

Prva prepreka na tom putu biće reprezentacija Austrije, sa kojom će Severna Makedonija odmeriti snage 30. avgusta u Beču.

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