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Bosna u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 29-godišnjim američkim krilnim centrom.

Hokins je prošle sezone za ekipu Skajlajnersa, na ukupno 34 odigrane utakmice u nemačkom prvenstvu, u proseku beležio 8,1 poen, 3,9 skokova i 1,3 asistencije.

Pre dolaska u klub iz Frankfurta igrao je za francuski Rošel, italijansku Pistoju i filijalu Toronta u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).

(Beta)

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