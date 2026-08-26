Dosadašnji košarkaš frankfurtskih Skajlajnersa Rajan Hokins novi je igrač Bosne, saopštio je klub iz Sarajeva.
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BOSNA DOVELA AMERIČKO POJAČANJE: Stigao igrač iz nemačke Bundeslige
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Bosna u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 29-godišnjim američkim krilnim centrom.
Hokins je prošle sezone za ekipu Skajlajnersa, na ukupno 34 odigrane utakmice u nemačkom prvenstvu, u proseku beležio 8,1 poen, 3,9 skokova i 1,3 asistencije.
Pre dolaska u klub iz Frankfurta igrao je za francuski Rošel, italijansku Pistoju i filijalu Toronta u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).
(Beta)
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