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Nikola Jović ostao je u Majamiju, ali je ovog leta bio na pragu spektakularnog trejda!

Srpski košarkaš počinje svoju četvrtu sezonu u dresu Majami Hita, iako je malo nedostajalo da promeni sredinu i postane deo velikog posla sa Dalas Maveriksima.

U centru priče bio je Klej Tompson, četvorostruki NBA šampion i jedan od najboljih šutera u istoriji košarke.

Majami je ozbiljno želeo legendarnog beka, posebno nakon što je ovog leta u svoje redove doveo Janisa Adetokumba, a američki izvori otkrili su da je kao deo potencijalne razmene bio ponuđen upravo Jović.

Međutim, posao je imao jednu ogromnu prepreku.

Dalas hteo Jovića, ali nije mu bio dovoljan!

Prema informacijama NBA insajdera Džejka Fišera, pregovori su zapeli jer Dalas nije želeo samo Jovića.

Maveriksi su tražili da uz srpskog košarkaša dobiju i dodatnu kompenzaciju na draftu.

Majami na to nije pristao i pregovori su se završili bez dogovora. Upravo taj detalj sada je posebno zanimljiv jer sugeriše da je Dalas smatrao da za preuzimanje Jovićevog ugovora mora da dobije još nešto zauzvrat.

Drugim rečima, Majami je bio spreman da pošalje Jovića za Tompsona, ali ne i da uz njega „plati“ dodatnim pikom.

I tu je priča postala veoma zanimljiva.

Jović postao "negativna vrednost"?

Američka NBA priča poslednjih dana otišla je još dalje.

Fišer je preneo da se Jovićev ugovor u pojedinim krugovima oko lige posmatra kao "negativna vrednost", odnosno da bi tim koji ga preuzima želeo dodatnu imovinu kako bi prihvatio njegov ugovor.

Razlog se može tražiti u kombinaciji ugovora i učinka.

Jović je u oktobru prošle godine potpisao četvorogodišnje produženje sa Majamijem vredno 62,4 miliona dolara, a novi ugovor počinje od ove sezone. Za sezonu 2026/27 predviđena mu je plata od 16,2 miliona dolara.

Ipak, važno je naglasiti da američki izvori nisu objavili nikakvu zvaničnu "ocenu" Jovića. Reč je o procenama i informacijama sa tržišta trejdova, a ne o stavu NBA lige.

Trejd

Majami je želeo Tompsona.

Dalas je tražio Jovića i dodatnu kompenzaciju.

Majami je rekao – ne.

A onda se sve rešilo na potpuno drugačiji način.

Dalas je raskinuo ugovor sa Tompsonom, koji je postao slobodan igrač, a Klej je na kraju ipak završio upravo u Majamiju!

Tompson je potpisao dvogodišnji ugovor vredan oko 11,5 miliona dolara, uz igračku opciju za drugu sezonu. Tako je Majami dobio ono što je želeo, a da pritom nije morao da se odrekne Jovića.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Šta se dešava sa Jovićem?

Iako je njegova tržišna vrednost bila tema pregovora, Jović nije bez razloga dobio novi četvorogodišnji ugovor.

Majami ga je 2022. godine izabrao kao 27. pika, a klub je prošle sezone zvanično isticao napredak srpskog košarkaša. Prema podacima Hita, Jović je u sezoni 2024/25 beležio 10,7 poena, 3,9 skokova i 2,8 asistencija, uz 37,1 odsto šuta za tri poena.

Uz to, Jović je već godinama važan deo srpske reprezentacije, sa kojom je osvojio srebro na Svetskom prvenstvu 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Zato će naredna sezona biti izuzetno važna za njega.

U Majami sada stiže Klej Tompson, uz već postojeće zvezde poput Janisa Adetokumba i Bama Adebaja, pa će Jović morati da se izbori za svoju ulogu u ekipi koja ima ogromne ambicije. Mediji ističu da je Tompson doveden upravo zbog šuta i prostora koji treba da napravi za Janisa i Adebaja.

A možda će upravo Jović imati dodatni motiv.

Bio je deo pregovora za NBA legendu, njegov ugovor je na tržištu počeo da se posmatra kroz lupu, ali je Majami na kraju odlučio da ga zadrži. Sada je na Srbinu da pokaže da je odluka "Vreline" bila ispravna.