Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Francuske, baš kao i selekcija Srbije, ulazi u završnicu priprema za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Glavni adut "Trikolora" biće mladi Viktor Vembanjama, dok će Slovenija u predstojećem okršaju igrati bez prve zvezde Luke Dončića. Duel ove dve reprezentacije zakazan je za četvrtak od 20.30 časova, a NBA zvezda u redovima Francuske ulazi u meč sa ulogom kapitena i velikom motivacijom.

Pre okretanja duelu sa Slovencima, Vembanjama se osvrnuo na nedavnu prijateljsku utakmicu sa Srbijom. U tom tesnom i neizvesnom okršaju Francuzi su odneli pobedu, a mladi centar je objasnio svoj pristup na tom meču.

1/7 Vidi galeriju Francuska - Srbija, prijateljski meč 23.8.2026 Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

"To nisu bile odluke koje sam donosio kao kapiten, već kao igrač koji oseća odgovornost. Pošto dugo nismo igrali, važno je da isprobate različite stvari i vidite šta funkcioniše, a šta ne. Može se reći da sam pokušavao da se vratim u ritam i skinem rđu", rekao je Vembanjama.

Poseban izazov za igrače iz Amerike predstavlja i prelazak na evropska pravila i rekvizite.

"Prilagođavanje ne čeka samo igrače iz NBA lige. Sa tim se susreću i košarkaši iz Evrolige i francuskog prvenstva. FIBA lopta igračima uopšte nije omiljena, ali to je najbolji način da se ukratko objasni ceo proces", dodao je.

Slovenija znatno oslabljena, ali Vembanjama oprezan

Slovenci ovog leta ne mogu da računaju na Luku Dončića, koji je odlučio da pauzu iskoristi za odmor. Odsustvo prve zvezde bez sumnje je velik udarac za Sloveniju, ali ujedno i šansa da drugi igrači preuzmu odgovornost.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić doveo Lejkerse u Ljubljanu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ipak, francuski reprezentativac ne smatra da je njegov tim u znatno boljem položaju zbog toga.

"Ne gledam na to kao na prednost ili manu zbog toga što Luka neće igrati. Morate da prihvatite protivnika i njegov sastav kakav jeste, jer je to jednostavno realnost. Naravno da mi je žao što Luka neće biti na terenu, ali verujem da ću tokom karijere imati još prilika da odmerim snage sa njim", zaključio je Vembanjama.

BONUS VIDEO: