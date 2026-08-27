KAKAV PROBLEM ZA SRBIJU I ZVEZDU! Važan košarkaš reprezentacije i crveno-belih doživeo veliki peh!
Reprezentativac Srbije i član Crvene zvezde neće moći da igra protiv Islanda i Italije.
Kako saznaje i prenosi "Meridian sport", Nikola Đurišić neće biti na raspolaganju Dušanu Alimpijeviću zbog povrede mišića noge.
Đurišić je bio veoma dobar u prethodnim utakmicama koje je igrao u dresu Srbije i njegov izostanak će biti primetan.
O povredi je govorio i selektor Dušan Alimpijević koji je poručio da povreda na prvi pogled ne izgleda ozbiljnije.
"Đurišić neće biti u sastavu. On ima jedno dostignuće koje nije ništa značajno, ali zbog potencijalnog rizika on je van tima. Nažalost, zato što je to momak koji je doneo dobru, lepu energiju i koji je sebe pronašao u ovim prozorima. Zaista je odradio ove pripreme na fantastičan način", rekao je Alimpijević.
Dodatni pregledi će utvrditi stepen povrede i koliko duga pauza čega mladog košarkaša, a njegova povreda može da predstavlja problem i za Crvenu zvezdu.
Crveno-beli su započeli pripreme sa novim trenerom i novim igračima koji su pojačali klub, ali bez nekoliko reprezentativaca koji će se priključiti tek početkom septembra.
Đurišić je u prethodnim utakmicama reprezentacije pokazao da je već sada bitan za nacionalni tim, ali i da će u budućnosti biti neko na koga će selektor moći da se osloni. U Crvenu zvezdu je stigao krajem prošle sezone, debitovao je u Košarkaškoj ligi Srbije, a od njega se već u predstojećoj sezoni očekuje da pokaže koliko može.
Kurir sport/Meridian sport
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