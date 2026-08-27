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Reprezentativac Srbije i član Crvene zvezde neće moći da igra protiv Islanda i Italije.

Kako saznaje i prenosi "Meridian sport", Nikola Đurišić neće biti na raspolaganju Dušanu Alimpijeviću zbog povrede mišića noge.

Đurišić je bio veoma dobar u prethodnim utakmicama koje je igrao u dresu Srbije i njegov izostanak će biti primetan.

O povredi je govorio i selektor Dušan Alimpijević koji je poručio da povreda na prvi pogled ne izgleda ozbiljnije.

"Đurišić neće biti u sastavu. On ima jedno dostignuće koje nije ništa značajno, ali zbog potencijalnog rizika on je van tima. Nažalost, zato što je to momak koji je doneo dobru, lepu energiju i koji je sebe pronašao u ovim prozorima. Zaista je odradio ove pripreme na fantastičan način", rekao je Alimpijević.

Dodatni pregledi će utvrditi stepen povrede i koliko duga pauza čega mladog košarkaša, a njegova povreda može da predstavlja problem i za Crvenu zvezdu.

1/7 Vidi galeriju Nikola Đurišić u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Crveno-beli su započeli pripreme sa novim trenerom i novim igračima koji su pojačali klub, ali bez nekoliko reprezentativaca koji će se priključiti tek početkom septembra.

Đurišić je u prethodnim utakmicama reprezentacije pokazao da je već sada bitan za nacionalni tim, ali i da će u budućnosti biti neko na koga će selektor moći da se osloni. U Crvenu zvezdu je stigao krajem prošle sezone, debitovao je u Košarkaškoj ligi Srbije, a od njega se već u predstojećoj sezoni očekuje da pokaže koliko može.

Kurir sport/Meridian sport

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