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Nekada je bio jedan od heroja slavne generacije Djuka, šampion NCAA, NBA as i košarkaš Real Madrida, a danas njegovi snimci izazivaju ozbiljnu zabrinutost u košarkaškom svetu.

Kajl Singler (38) ponovo je uznemirio javnost objavama na društvenim mrežama, a ovog puta njegove poruke bile su posebno potresne. Bivši košarkaš pojavio se na snimcima vidno zapuštenog izgleda, dok je hodao kroz prostor koji je, prema američkim medijima, njegov dom i obraćao se direktno svom nekadašnjem treneru sa Djuka – legendarnom Majku Kžiževskom.

Singler je u nizu snimaka izneo čitav niz ozbiljnih tvrdnji o svom životu, tvrdeći da je ostao bez struje i doma, da mu ljudi upadaju u kuću, da mu je novac ukraden, kao i da su mu imovina i računi zamrznuti.

A onda je izgovorio reči koje su posebno odjeknule:

"Zarobljen sam. Pokušavaju da me ubiju!"

Singler je tvrdio i da se oseća kao zatvorenik u sopstvenom domu, da ne može normalno da izađe na ulicu i da je njegov život ugrožen. Takođe je direktno prozvao Kžiževskog, tvrdeći da je pokušavao da dopre do svog nekadašnjeg trenera, ali da je ostao bez odgovora.

"Treneru, treba mi tvoja pomoć", poručivao je Singler, dok je u jednom od snimaka tvrdio da ga je Kžiževski "namestio" i da su se ljudi koje poznaje okrenuli protiv njega.

Od šampiona Djuka do potresnih snimaka

Singlerova priča zbog toga posebno potresa ljubitelje košarke.

Bio je jedan od simbola slavne generacije Djuka. Sa ekipom koju je predvodio Kžiževski osvojio je NCAA titulu 2010. godine, a Singler je tada proglašen za najkorisnijeg igrača završnog turnira. U finalu protiv Batlera postigao je 19 poena.

Godinu kasnije izabran je kao 33. pik na NBA draftu, a u najjačoj ligi sveta igrao je za Detroit Pistonse i Oklahoma Siti Tander. Ukupno je proveo šest sezona u NBA ligi.

Njegov put ga je kasnije doveo i u Evropu, gde je nosio dres Reala iz Madrida, pre nego što je 2019. godine završio profesionalnu karijeru.

Danas, međutim, njegovo ime ponovo puni naslovne strane – ali iz potpuno drugačijih razloga.

Najnoviji snimci nisu prvi put da Singlerove objave izazivaju zabrinutost.

Još u novembru 2024. godine objavio je video u kojem je tvrdio da je maltretiran, zanemarivan i da se svakodnevno plaši za svoj život. Tada je reagovao i Sindikat NBA igrača (NBPA), koji je pokušao da stupi u kontakt sa njegovom porodicom i ponudi pomoć.

1/6 Vidi galeriju Kajl Singler Foto: BULENT KILIC / AFP / Profimedia, JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Singler je u međuvremenu imao i probleme sa zakonom. U oktobru 2025. uhapšen je u Oklahomi i optužen za prekršajni napad i zlostavljanje u prisustvu deteta; prema tadašnjim navodima, optužen je da je uhvatio devojku za glavu i gurnuo je na pod. Singler je negirao da ju je napao.

Zbog svega toga, novi snimci sada ponovo izazivaju veliku zabrinutost.

Američki mediji pritom naglašavaju da Singlerove tvrdnje o ljudima koji mu navodno prete, upadaju u kuću, kradu novac ili pokušavaju da ga ubiju nisu nezavisno potvrđene. Upravo zato se njegov slučaj opisuje pre svega kao veoma zabrinjavajuća situacija, a ne kao potvrđen napad na bivšeg košarkaša.

I dok se nekadašnji šampion Djuka obraća Treneru K i traži pomoć, košarkaški svet ponovo postavlja isto pitanje:

Šta se dogodilo Kajlu Singleru nakon blistave karijere koja ga je vodila od Djuka, preko NBA lige, sve do Real Madrida?