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Košarkaška reprezentacija Srbije u petak od 20 časova dočekuje Island u prvom kolu drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - Arena Sport Premium 1 i RTS 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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