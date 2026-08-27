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Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuju dva ključna meča u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Islanda i Italije. Povodom predstojećih izazova medijima se obratio predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, koji je naglasio važnost podrške sa tribina:

- Pred nama je važna druga faza prozora. Jako su važne ove dve utakmice i koristim priliku da i vas zamolim da pozovemo da se "Arena" napuni. Izuzetno važna utakmica sa Islandom. Jako je važno da napravimo dobar rezultat pred novembarske i februarske prozore. Mislim da će biti neizvesno do kraja kvalifikacija, pratićemo i druge rezultate, ali prvenstveno sve zavisi od nas i kakav sastav budemo imali u februaru i novembru. Dobra je atmosfera, dobro rade. Imamo manje probleme sa određenim povredama, ali sa ovim sastavom i ovom ekipom idemo na ove dve važne utakmice.

1/3 Vidi galeriju Nebojša Čović na treningu košarkaške reprezentacije Srbije pred meč protiv Islanda Foto: Starsport

Prvi čovek KSS osvrnuo se i na inicijativu o potencijalnoj promeni naziva Saveza:

- Mi smo dobili tu inicijativu, ali mi smo Košarkaški savez Srbije. Mi Srbi smo većinski. U svakom slučaju videćemo kakve su inicijative, pa ćemo se i tako ponašati. Ne treba od toga praviti politiku.

Čović je istakao zadovoljstvo ambijentom u timu i stabilizacijom samog Saveza:

- Veoma me raduje, to znači da smo postepeno vratili imidž reprezentacije i čim to imate imate i zadovoljne igrače. Kao što ste videli organizacija je na mestu, ne samo za seniorsku, već i za ostale selekcije. Seniorska završava ciklus sa ovim prozorom. Imaćemo 3x3 u septembru u Kini i to je zapravo kraj. Napravljen je novi standard. KSS nikome ništa ne duguje. Naš početak je bio preko 150 miliona dugova. Izvršavamo sve obaveze u minuti. Sve normalno funkcioniše.

Pitanje odnosa između KSS i KLS predsednik Saveza ostavio je za neki drugi termin:

- To je tema za posle prozora. Mislim da je jako važna tema, ali za posle prozora. U prvi plan reprezentacija. Stvar je tu jako prosta.

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