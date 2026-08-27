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ZAVIRITE U TRENING REPREZENTACIJE SRBIJE: Jokić i ekipa se spremaju za Island - pogledajte deo atmosfere (FOTO GALERIJA)
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Košarkaška reprezentacija Srbije u petak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Island u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
"Orlovi" su održali i otvoreni trening pred ovu utakmicu, a pogledajte deo atmosfere sa istog - Nikola Jokić i ekipa su spremni za sve naredne izazove, to potvrđuju i ove slike...
Košarkaška reprezentacija Srbije - trening pred meč protiv Islanda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
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