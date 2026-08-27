Košarkaška reprezentacija Srbije u petak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Island u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

"Orlovi" su održali i otvoreni trening pred ovu utakmicu, a pogledajte deo atmosfere sa istog - Nikola Jokić i ekipa su spremni za sve naredne izazove, to potvrđuju i ove slike...