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Srbija će u petak uveče u Beogradu igrati protiv Islanda važnu utakmicu u ovkiru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Naša reprezentacija ima ulogu velikog favorita, pre svega zbog očigledne razlike u kvalitetu igrača, a iako je svestan toga, Dobrić poručuje da Islanđani mogu da budu i više nego nezgodni protivnici.

"Pokazali su u ovom završnom delu kvalifikacija da mogu da igraju jako dobru i kvalitetnu košarku na veliki broj poena. Ako ih pokrenemo i dozvolimo im njihov ritam, mislim da mogu da nam naprave problem. Zato je ključ broj jedan da od samog starta uđemo jako, bez ikakvog potcenjivanja. Sve je do nas,moramo da nametnemo naš tempo i način na koji mi volimo da igramo, baš onako kako smo odigrali protiv Francuske. To je model koji nas vodi do pobede", rekao je Ognjen Dobrić.

1/10 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Srbije - trening pred meč protiv Islanda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Island, pa tek onda Italija

Tri dana nakon meča protiv Islanda, Srbija igra još jedan, verovatno i važniji meč i to kao gost.

"Italija je tek druga utakmica i o njoj još nismo ni pričali. Moramo prvo da dobijemo Island, pa tek onda da razmišljamo dalje. Stvarno moramo ići utakmicu po utakmicu. Svaka je izuzetno bitna, imali smo dva poraza od Turske u prvom delu kvalifikacija i sada nam je svaki meč od presudnog značaja. Dakle, prvo Island, a od subote razmišljamo o Italiji".

Govorio je Dobrić i o tome da svi igrači u reprezentaciji imaju važnu ulogu.

"Ti takozvani X faktori su izuzetno bitni jer svojom energijom mogu u potpunosti da promene tok utakmice. Mi imamo mnogo igrača koji to mogu da urade. Pored glavnih igrača koji nose tim, imamo momke sa naizgled manjom, ali zapravo ogromnom ulogom. Svi ulaze sa klupe sa ogromnom željom da pokažu šta umeju i da promene ritam u našu korist. Najvažnije je da budemo fokusirani od prvog minuta i da igramo čvrsto i fizički, baš onako kako je Srbija igrala svih ovih godina. Ako to ispoštujemo, nema razloga za brigu", poručio je Ognjen Dobrić.

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