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Crvena zvezda se nalazi u Grupi A, zajedno sa Budućnosti, Cedevita Olimpijom, Cibonom, Igokeom, FMP-om, Borcem, Krkom, Širokim i Slovanom iz Bratislave.

Partizan je u Grupi B, u kojoj su još Dubai, Zadar, Kluž, Sdutentski centar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

Protivnici na početku

U prvom kolu Crvena zvezda će igrati protiv Borca u gostima, dok će Partizan sezonu otvoriti protiv Ilirije kao domaćin.

Ključna stvar je da Zvezda i Partizan nisu u istoj grupi, pa njihov međusobni duel nije moguće videti u prvoj fazi takmičenja.

Nova sezona počinje poslednjeg vikenda septembra, a u prvoj fazi svaki tim će protiv rivala iz svoje grupe igrati po dva puta – kod kuće i na strani.

Šta posle toga?

Po završetku prve faze četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8. Tada će se formirati nova grupa od osam timova. U toj fazi svaki tim će igrati protiv svih rivala iz druge grupe dva puta.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Drugim rečima, ljubitelji večitog derbija moraće da sačekaju drugi deo sezone.

Zvezda i Partizan će prvi put ove sezone u ABA ligi moći da se sastanu tek nakon završetka grupne faze, pod uslovom da oba tima izbore plasman u Top 8.

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