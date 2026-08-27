BEZ DERBIJA U ABA LIGI! Partizan i Crvena zvezda saznali raspored u regionalnom takmičenju!
Crvena zvezda se nalazi u Grupi A, zajedno sa Budućnosti, Cedevita Olimpijom, Cibonom, Igokeom, FMP-om, Borcem, Krkom, Širokim i Slovanom iz Bratislave.
Partizan je u Grupi B, u kojoj su još Dubai, Zadar, Kluž, Sdutentski centar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.
Protivnici na početku
U prvom kolu Crvena zvezda će igrati protiv Borca u gostima, dok će Partizan sezonu otvoriti protiv Ilirije kao domaćin.
Ključna stvar je da Zvezda i Partizan nisu u istoj grupi, pa njihov međusobni duel nije moguće videti u prvoj fazi takmičenja.
Nova sezona počinje poslednjeg vikenda septembra, a u prvoj fazi svaki tim će protiv rivala iz svoje grupe igrati po dva puta – kod kuće i na strani.
Šta posle toga?
Po završetku prve faze četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8. Tada će se formirati nova grupa od osam timova. U toj fazi svaki tim će igrati protiv svih rivala iz druge grupe dva puta.
Drugim rečima, ljubitelji večitog derbija moraće da sačekaju drugi deo sezone.
Zvezda i Partizan će prvi put ove sezone u ABA ligi moći da se sastanu tek nakon završetka grupne faze, pod uslovom da oba tima izbore plasman u Top 8.
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