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Košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić zadobio je povredu mišića kvadricepsa na treningu reprezentacije Srbije koja se priprema za utakmice sa Islandom i Italijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, saopštili su danas crveno-beli.

"Dijagnostikom koju su obavili doktori reprezentacije utvrđeno je da je naš prvotimac zaradio leziju mišića. Ovakva povreda zahteva proces oporavka od tri do četiri sedmice", navodi se u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Nikola Đurišić u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Iz Zvezde su naveli i da će se oglasiti sa detaljnijim informacijama kada klupski doktori pregledaju Đurišića, koji je i dalje sa reprezentacijom Srbije.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević je ranije danas potvrdio da Đurišić neće igrati u predstojećim utakmicama.

"Đurišić neće biti u sastavu. Ima istegnuće koje nije strašno, ali zbog potencijalnog rizika, on je van tima. Nažalost, jer doneo je lepu energiju, odradio je ove pripreme na fantastičan način", rekao je selektor Srbije.

Kurir Sport / Beta

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