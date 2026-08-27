Slušaj vest

U novom klubu će sarađivati sa Tomislavom Tomovićem, a upravo je trener bio ključni razlog zbog kojih je odlučio da prihvati ponudu ruskog kluba.

Aleksej Pokuševski je govorio o periodu provedenom u crno-belom dresu, svojim planovima, odnosu sa novim trenerom, ali i želji da se jednog dana vrati u NBA.

Kako je otkrio, presudan je bio razgovor sa Tomovićem, koji mu je predstavio ulogu kakvu je želeo.

"Apsolutno glavnu ulogu odigrao je trener. On je izrazio želju da budem njegov igrač. Kad sam čuo za to, odmah smo popričali i posle tog razgovora sve je u mojoj glavi bilo kristalno čisto. Nisam imao više pitanja. Pustio sam da prođe veče i već sutradan sam potvrdio da želim da pređem u Lokomotivu. Posle su ostali samo detalji oko ugovora, ali u suštini je moja želja, posle razgovora sa Tomom, bila ogromna. Baš sam srećan zbog svega kako se odvilo", rekao je Pokuševski.

Novi trener i obećanje

Pokuševski je posebno istakao da mu je značilo to što je Tomović od samog početka pokazao veliko poverenje. Novi trener vidi ga kao igrača koji može da bude mnogo više od klasičnog visokog košarkaša.

"Pričao mi je da je dosta razgovarao sa drugima i da je video da može da mi veruje. Smatra da mi je potrebna sloboda i vreme na terenu. Da neko mora da pokaže veru u mene. Isto mislim i ja, mada je to glavno za svakog igrača. U suštini, to je glavno što sam čuo od Tomovića, a tu su i detalji. Razume igru, kao bivši košarkaš ima dobar osećaj za ono što je potrebno igračima, kako treba sve ’hendlovati’. Sviđaju mi se ideje koje ima za mene, da igram na petici i na četvorci, da imam slobodu da povučem loptu, da se u pozicionom napadu koristim kao razigravač, da nalazim igrače iz kretnji… On smatra da posedujem dobru viziju".

1/8 Vidi galeriju Aleksej Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Objasnio je Pokuševski da mu je nakon povratka iz NBA prioritet bio da pronađe sredinu u kojoj će imati kontinuitet, odgovarajuću ulogu i poverenje stručnog štaba.

"Kad sam poželeo da se vratim iz Amerike, jedina ideja mi je bila da odem negde gde ću dosta igrati, gde ću biti srećan košarkaški i uživati na terenu znajući da me trener podržava i da imam dosta slobode. Tada, verujem, mogu da vratim na pravi način. Nisam razmišljao mnogo oko toga što Lokomotiva ne igra u Evropi. Glavno mi je bilo samo da budem negde gde će me trener poštovati, verovati u mene i imati košarkašku viziju koja se i meni sviđa. Stvarno sam mnogo srećan".

"Biće mi bolje nego u Partizanu"

Iako je tokom prethodne dve godine nosio dres Partizana, Pokuševski priznaje da stvari nisu ispale onako kako je očekivao. Ipak, ne želi da upire prstom ni u koga, već odlazak posmatra kao priliku za novi početak.

"Rano sam otišao u NBA i naigrao se. Bio sam i dobar i loš. Svega je bilo. Posle toga sam došao u Evroligu, u Partizan, gde nisam bio najsrećniji kako je sve prošlo i kako se završilo. Želeo sam bolje i verovao da može da bude. Mnogo je razloga zašto nije bilo kako sam očekivao i ja, a verovatno i svi drugi. Ali, ne bih da ulazim u to: Partizan stvarno volim i voleću ga zauvek. Osećam – mada sam tako verovao i za crno-bele pa se ispostavilo drugačije – da će mi prelazak u Lokomotivu košarkaški pružiti dosta više nego Partizan, posebno sa trenerom Tomovićem kojem stvarno verujem. Siguran sam da je čovek koji kad kaže nešto, stoji iza toga kroz celu sezonu. Čuo sam to od mnogih ljudi i osetio kroz priču sa njim. Možemo jedan drugom da pomognemo".

Pokuševski nije odustao od ideje da se jednog dana ponovo nađe u najjačoj ligi sveta, ali ne želi da se opterećuje velikim ciljem, već smatra da prvo mora da vrati kontinuitet i nivo igre koji ga je svojevremeno odveo u NBA.

"Sigurno da razmišljam o povratku u NBA. Ne volim da mislim o nerealnim stvarima, ali smatram da je ovo nešto realno, posebno ako se uzmu u obzir moje godine. Biće vremena da dođem do tog nivoa. Ne razmišljam o NBA svakog dana, ali u glavi mi je. Moram svakog dana da pravim korake ne da bih došao do NBA, već do nivoa gde mogu da igram dobru košarku sa pravim statusom, u Lokomotivi ili nekoj evroligaškoj ekipi. Naravno da želim u NBA, ali do toga može da se dođe jedino prirodnim tokom i dobrim odlukama“.

Pokuševski je u Partizan stigao sa velikim očekivanjima, a tokom boravka u klubu dobio je i posebnu čast da bude kapiten. Ipak, kada podvuče crtu, priznaje da nije zadovoljan onim što je ostvario na parketu.

"Vratio sam se u Srbiju i došao u Partizan. Bio sam i kapiten u većem delu sezone zbog, nažalost, povrede Vanje (Marinkovića). Stvarno mi je velika čast što sam bio prvo zamenik kapitena, a posle i kapiten kluba. Nažalost, u te dve godine nisam bio srećan što se košarkaškog dela tiče. Moglo je bolje i sa moje strane, moglo je i sa strane drugih. Volim Partizan i poštujem sve ljude sa kojima sam tamo radio. Ne krivim nikoga. Tako se sve desilo. Nema mnogo mudrovanja".

Uprkos svemu, nije zatvorio vrata povratku u Humsku. Naprotiv, Pokuševski i dalje govori sa velikim poštovanjem o klubu i smatra da bi jednog dana ponovo mogao da obuče crno-beli dres.

"Ne zatvaram vrata nijednom klubu, posebno ne Partizanu. Ako se u budućnosti desi prava prilika, zašto da ne. Bila bi opet velika čast i želja. Sada se nije završilo kako sam želeo. Nije postojala neka velika želja ni sa njihove strane, a ni sa moje što se košarke tiče, da ostanem. Žao mi je, jer mislim da mogu mnogo da dam. Žao mi je i kada neki srpski košarkaš ide u strane klubove i tamo doprinosi. Sve je češća pojava da Srbi ne budu u domaćim klubovima. Neki ni ne žele da se vraćaju. Sigurno može malo više računa da se povede o domaćim igračima".

Puno ružnih stvari

Zanimljiv deo razgovora se odnosio na drugu sezonu u Partizanu. Pokuševski nije želeo da ulazi u detalje, ali je jasno stavio do znanja da se u Humskoj dogodilo mnogo toga što je ostavilo trag na ekipi.

"Tokom ove druge sezone u Partizanu se toliko toga ružnog desilo da ne znam šta da kažem ljudima kad me pitaju. A mogao bih da nabrajam sve što se dešavalo, što javnost zna, ali i ne zna. Nema potrebe za tim. Mnogo je teško bilo igračima i navijačima. Voleo bih da Partizan već ove, a onda i svake sledeće sezone, polako izlazi iz tog lošeg niza".

Pokuševski je tako stavio tačku na svoje poglavlje u Partizanu, ali bez konačnog zatvaranja vrata klubu. Sada ga čeka nova sredina, drugačija uloga i prilika da ponovo izgradi karijeru u pravcu koji priželjkuje uz NBA povratak kao jednu od dugoročnih ambicija.

Bonus video: