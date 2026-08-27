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Ipak, taj problem je na kraju uspešno rešen, ali su crno-bele tokom sezone zadesile brojne druge neprilike. Povrede su se samo nizale, slučaj Džabarija Parkera ostao je obavijen velom misterije, a sve je kulminiralo šokantnim odlaskom Željka Obradovića.

Osetkovski nije krio koliko mu je prethodna sezona bila zahtevna, kako na individualnom, tako i na timskom planu. Ipak, sve što je prošao vidi kao važan deo svog razvoja i iskustva.

„Prošla godina bila je teška od početka do kraja, ne samo za mene, već i za tim i klub. Da li to pomaže? Naravno. Mislim da se neki od najvećih ličnih napredaka događaju upravo u teškim trenucima, kroz borbu. Stalno govorim ženi da bi trebalo da napišemo knjigu o svemu što se dogodilo prošle godine, o svim borbama, usponima i padovima“, rekao je Osetkovski za Mundo Deportivo.

1/11 Vidi galeriju Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Posle samo jedne sezone u crno-belom dresu, Osetkovski je napustio Partizan i vratio se u Španiju, gde je potpisao ugovor sa Valensijom.