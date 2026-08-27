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Košarkaš Partizana Karlik Džons je na najbolji mogući način započeo reprezentativni prozor sa selekcijom Južnog Sudana.

Bek Partizana bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu Južnog Sudana nad Gvinejom rezultatom 82:71, u prvom meču druge runde afričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Džons je utakmicu završio sa 18 poena, sedam asistencija, pet skokova i dve ukradene lopte, uz šut iz igre 8/17 i indeks korisnosti 21. Amerikanac je ponovo pokazao koliko može da doprinese u organizaciji igre, ali i u ostalim segmentima.

Ovaj nastup predstavlja i svojevrsno zagrevanje za novu sezonu u dresu Partizana. Od Džonsa se u crno-belom taboru očekuje da ponovo bude jedan od glavnih kreatora igre, a reprezentativne utakmice predstavljaju odličnu priliku da uhvati takmičarski ritam pre početka klupskih obaveza.

Južni Sudan se u drugoj rundi kvalifikacija nalazi u grupi E, zajedno sa Gvinejom, Nigerijom, Tunisom, Kamerunom i Zelenortskim Ostrvima.

Nakon Gvineje, Južni Sudan 28. avgusta očekuje duel sa Nigerijom, dok je za 30. avgust zakazan susret sa Tunisom.

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