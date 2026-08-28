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Srpska košarkaška reprezentacija nastavlja borbu za plasman na Svetsko prvenstvo, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača koji će biti u protokolu za večerašnji duel sa Islandom.

Na spisku nema Nikole Đurišića, koji se povredio na treningu i zbog toga će morati da propusti utakmicu.

Ipak, ljubitelji košarke mogu da odahnu kada je u pitanju najveća zvezda "orlova" - Nikola Jokić je u timu i predvodiće Srbiju protiv Islanda.

Đurišić doživeo peh pred meč

Izostanak Đurišića predstavlja veliki udarac za Srbiju.

Mladi košarkaš pružao je odlične partije tokom pripremnog perioda i nametnuo se kao jedno od zanimljivijih rešenja u ekipi Dušana Alimpijevića.

Povreda je, međutim, stigla u najgorem trenutku.

Đurišić neće biti u sastavu za večerašnji duel, a još gora vest stiže za Crvenu zvezdu, pošto bi njen igrač prema prvim informacijama trebalo da odsustvuje između tri i četiri nedelje.

Nikola Đurišić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jokić predvodi Orlove

Alimpijević će zato protiv Islanda računati na sledećih 12 igrača:

Nikola Jokić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.

Posebna pažnja biće na Jokiću, koji je ponovo glavna uzdanica Srbije i čovek od kojeg se očekuje da povede reprezentaciju ka važnoj pobedi.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Printscreen, YouTube/Sportissimo

„Orlovi“ su iza sebe ostavili dve izuzetno jake provere protiv Francuske, selekcije koja je nastupila praktično u najjačem sastavu.

Srbija je u prvom duelu slavila pred domaćom publikom u Beogradu rezultatom 90:87, dok je Francuska u revanšu uspela da uzvrati i slavi sa 91:90, i to posle dramatične završnice.

1/7 Vidi galeriju Francuska - Srbija, prijateljski meč 23.8.2026 Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

Srbija juri vrh grupe

Večerašnji duel sa Islandom počinje u 20.00 časova, a Srbija u ovaj meč ulazi kao trećeplasirana selekcija grupe J sa 10 bodova.

Ispred „orlova“ su Italija sa 11 i Turska sa 12 bodova.

Zato je pobeda protiv Islanda od velikog značaja.

Jokić i drugovi imaju samo jedan cilj - pobedu i nastavak borbe za vrh grupe.