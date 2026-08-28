ALIMPIJEVIĆ PRESEKAO! Jokić predvodi Orlove protiv Islanda, ali Srbiju je zadesio VELIKI PEH!
Srpska košarkaška reprezentacija nastavlja borbu za plasman na Svetsko prvenstvo, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača koji će biti u protokolu za večerašnji duel sa Islandom.
Na spisku nema Nikole Đurišića, koji se povredio na treningu i zbog toga će morati da propusti utakmicu.
Ipak, ljubitelji košarke mogu da odahnu kada je u pitanju najveća zvezda "orlova" - Nikola Jokić je u timu i predvodiće Srbiju protiv Islanda.
Đurišić doživeo peh pred meč
Izostanak Đurišića predstavlja veliki udarac za Srbiju.
Mladi košarkaš pružao je odlične partije tokom pripremnog perioda i nametnuo se kao jedno od zanimljivijih rešenja u ekipi Dušana Alimpijevića.
Povreda je, međutim, stigla u najgorem trenutku.
Đurišić neće biti u sastavu za večerašnji duel, a još gora vest stiže za Crvenu zvezdu, pošto bi njen igrač prema prvim informacijama trebalo da odsustvuje između tri i četiri nedelje.
Jokić predvodi Orlove
Alimpijević će zato protiv Islanda računati na sledećih 12 igrača:
Nikola Jokić, Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.
Posebna pažnja biće na Jokiću, koji je ponovo glavna uzdanica Srbije i čovek od kojeg se očekuje da povede reprezentaciju ka važnoj pobedi.
„Orlovi“ su iza sebe ostavili dve izuzetno jake provere protiv Francuske, selekcije koja je nastupila praktično u najjačem sastavu.
Srbija je u prvom duelu slavila pred domaćom publikom u Beogradu rezultatom 90:87, dok je Francuska u revanšu uspela da uzvrati i slavi sa 91:90, i to posle dramatične završnice.
Srbija juri vrh grupe
Večerašnji duel sa Islandom počinje u 20.00 časova, a Srbija u ovaj meč ulazi kao trećeplasirana selekcija grupe J sa 10 bodova.
Ispred „orlova“ su Italija sa 11 i Turska sa 12 bodova.
Zato je pobeda protiv Islanda od velikog značaja.
Jokić i drugovi imaju samo jedan cilj - pobedu i nastavak borbe za vrh grupe.