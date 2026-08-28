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Džons (31), koji igra na poziciji centra, je sa Real Madridom potpisao jednogodišnji ugovor, a u španski klub je stigao iz ekipe Vakeros de Bajamona iz Portorika.

Američki centar je pre dolaska u Portoriko igrao dve sezone u Kini, dok je pre toga osam uzastopnih sezona proveo u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), nastupajući za ekipe Klivlenda, Jute, Los Anđeles Lejkersa, Sakramenta, Finiksa, Atlante i Golden Stejta, s kojom je osvojio dve titule prvaka tog takmičenja.

(Beta)

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Haime Fernandez trojka za pobedu na Real Madrid Tenerife Izvor: TV Arena sport/Screenshot