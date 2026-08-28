Američki košarkaš Dejmijan Džons novi je igrač Real Madrida, saopštio je španski klub.
Košarka
BOMBA U MADRIDU! Real doveo NBA centra Dejmijana Džonsa
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Džons (31), koji igra na poziciji centra, je sa Real Madridom potpisao jednogodišnji ugovor, a u španski klub je stigao iz ekipe Vakeros de Bajamona iz Portorika.
Američki centar je pre dolaska u Portoriko igrao dve sezone u Kini, dok je pre toga osam uzastopnih sezona proveo u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), nastupajući za ekipe Klivlenda, Jute, Los Anđeles Lejkersa, Sakramenta, Finiksa, Atlante i Golden Stejta, s kojom je osvojio dve titule prvaka tog takmičenja.
(Beta)
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